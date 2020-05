29 mag 2020 15:54

“ANDRAI ALL’INFERNO” – CONDANNA A 12 ANNI DI CARCERE PER I GENITORI DI ARZACHENA CHE PER ANNI HANNO TORTURATO, PICCHIATO E SEGREGATO IL FIGLIO DI 11 ANNI CON UN DEFICIT COGNITIVO: IN UN DIARIO IL PICCOLO SCRIVEVA COSA ACCADEVA IN “PRIGIONIA” DALLE MINACCE ALLE FRUSTATE CON UN TUBO FINO ALLE NOTTI PASSATE SU UNA BRANDINA E CON UN SECCHIO PER FARE I BISOGNI – UN CALVARIO CONCLUSO QUANDO…