24 mar 2021 19:30

“ANDRÒ AVANTI FINO A CHE LA CASSAFORTE NON SARÀ VUOTA” - MACKENZIE SCOTT, EX SIGNORA BEZOS, VUOLE DARE FONDO AL SUO PATRIMONIO, DONANDO SOLDI (CHE NESSUNO SAREBBE IN GRADO DI SPENDERE IN UNA VITA) IN BENEFICIENZA: A DIFFERENZA DI QUEL PULCIARO DELL’EX MARITO, SOLO L’ANNO SCORSO HA SGANCIATO 6 MILIARDI DI DOLLARI A ENTI DI BENEFICIENZA - MA NON MORIRA' DI FAME VISTO CHE IL SUO PATRIMONIO AMMONTA A OLTRE…