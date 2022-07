“ARANCIA MECCANICA” CON I TACCHI A SPILLO – A NOCERA INFERIORE TRE MINORENNI VESTITE DI TUTTO PUNTO PER UNA SERATA HANNO PESTATO UNA COETANEA ACCANENDOSI SU DI LEI CON CALCI, COLPI DI TACCHI, PUGNI, SCHIAFFI E TIRATE DI CAPELLI – IL TUTTO DAVANTI A PASSANTI CHE NON HANNO MOSSO UN DITO – IL VIDEO DELLE VIOLENZE IN BRANCO È DIVENTATO VIRALE SU TELEGRAM E HA PORTATO ALL'INTERVENTO DEL SINDACO DELLA CITTA' CAMPANA – VIDEO

Santo Marino per corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Ragazzine, minorenni, vestite di tutto punto per trascorrere una serata fuori con gli amici ma che invece assaltano una coetanea in branco accanendosi su di lei con calci, colpi di tacchi a spillo, pugni, schiaffi e tirate di capelli. È a Nocera Inferiore, nel Salernitano.

Tre contro una e il pestaggio è proseguito anche quando la vittima era distesa per terra e non riusciva più a parare i colpi. La scena da Arancia Meccanica come spesso succede in questi casi è stata ripresa col cellulare e il video è diventato virale dopo la pubblicazione sul canale Telegram “Emergenza Babygang”. Video che diversi utenti hanno segnalato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli, che raccoglie queste denunce sulla sua pagina social.

«Innanzitutto è necessario individuare le protagoniste di questa indicibile violenza, punirle severamente ed agire sulle loro famiglie. Questo episodio è testimone di come la cultura dell’odio, della violenza e della sopraffazione stia dilagando inesorabilmente e rapidamente - dice Borrelli -.

Per contrastare questa avanzata, bisogna imporre la cultura della legalità, del rispetto e della civiltà che deve passare attraverso le famiglie innanzitutto, la scuola e le istituzioni. Serve una completa sinergia per poter reindirizzare le cose sui giusti binari, prima che si arrivi all’irrimediabile. La società si tra mutando in una parodia cruenta e distopica di sé stessa occorre intervenire in maniera decisa».

In un video commento poi il sindaco Paolo De Maio parla di «episodio ignobile, ed è ancora più inquietante - dice - che all’aggressione abbia assistito tranquillamente gente che non ha fatto nulla».

