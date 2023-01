“ASSOMIGLIO COSÌ TANTO AL PRINCIPE HARRY CHE TEMO DI ESSERE PRESO DI MIRA DAI TALEBANI” – IL PREMIO MITOMANE DEL GIORNO VA A RHYS WHITTOCK, 39 ANNI, CHE DAL 2017 SI GUADAGNA LA PAGNOTTA COME SOSIA DEL DUCA DI SUSSEX – ORA CHE IL PRINCIPE HA RIVELATO DI AVER AMMAZZATO 25 TALEBANI, LUI SE LA FA SOTTO: “VENGO SCAMBIATO OGNI GIORNO PER LUI E…” - VIDEO

DAGONEWS

rhys whittock sosia harry

Un sosia del principe Harry ha dichiarato che, dopo le recenti rivelazioni del reale sulla sua "conta delle uccisioni" talebane, si sta camuffando in pubblico.

Rhys Whittock, 39 anni, lavora come sosia del principe Harry dal 2017 e ha viaggiato in tutto il mondo grazie alla sua inquietante somiglianza con il quinto, in linea di successione, al trono.

Ma dopo che Harry ha rivelato nel suo libro, Spare, di aver ucciso 25 membri dei talebani mentre era al servizio dell'esercito in Afghanistan, si è temuto che potesse compromettere la sua sicurezza e quella di altri reali.

Ora, il sosia del Principe, in preda al panico, è in incognito dopo che la madre lo ha pregato di assicurarsi che non venga scambiato per Harry.

sosia harry e megan

Il signor Whittock, che è originario di Cardiff ma non vuole rivelare dove vive attualmente nel Regno Unito, ha dichiarato: "Ho iniziato a sentirmi a disagio quando ho sentito che Harry parlava del suo periodo nell'esercito.”

“La gente mi scambia per Harry ogni giorno, quindi è preoccupante quando sei il sosia di qualcuno che si trova ad affrontare un improvviso aumento delle minacce alla sicurezza” dichiara.

“Gli esperti concordano sul fatto che sia stato un errore rilasciare queste informazioni. Ha messo se stesso e la sua famiglia a un rischio ulteriore e non necessario.”

“Credo che il suo libro di memorie avrebbe dovuto essere esaminato prima dalla sicurezza britannica.

È piuttosto bizzarro che non sia mai stato fatto, visto che in futuro avrà bisogno di maggiore sicurezza nel Regno Unito, ad esempio in occasione dell'incoronazione di quest'anno" ha continuato.

sosia harry

“Avrà bisogno di molta sicurezza extra per un po' di tempo. Anche se gli assomiglio molto, non sono circondato da un entourage quando sono in giro, quindi penso che dovrebbe essere chiaro alla maggior parte delle persone che non sono il vero Harry, ma ci sono persone pazze là fuori.”

“Di solito è piacevole imbattersi in persone che pensano che io sia Harry, ma negli ultimi giorni mi sono assicurato di tenere il cappello in testa.”

“Come potete immaginare, sono sempre stato un grande fan del principe Harry, ma credo che tutti, me compreso, siano stati colpiti dalle continue rivelazioni sulla famiglia" ha concluso.

Rhys sostiene di essere ancora ingaggiato per lavori regolari, tra cui la richiesta di rievocare, insieme a una sosia di Meghan Markle, parti della loro famigerata intervista a Oprah per le televisioni di tutto il mondo.

