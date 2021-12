“AVEVA FALSIFICATO IL GREEN PASS E TEMEVA DI PERDERE I FIGLI” - L’INSEGNANTE TEDESCO DI 40 ANNI, CHE HA STERMINATO LA FAMIGLIA PRIMA DI TOGLIERSI LA VITA, AVEVA FALSIFICATO IL CERTIFICATO VERDE DELLA MOGLIE: IL DATORE DI LAVORO DELLA DONNA LO AVEVA SCOPERTO E LUI ERA TERRORIZZATO DI FINIRE IN CARCERE E TEMEVA GLI PORTASSERO VIA I TRE FIGLI DI 4, 8 E 10 ANNI – A RIVELARE IL MOVENTE DELL’OMICIDIO-SUICIDIO È STATA UNA LETTERA CHE…

Da ANSA

Aveva falsificato la certificazione di vaccinazione anticovid della moglie e ora temeva di essere incarcerato e che per questo motivo venissero levati i figli a lui e alla madre. È questo il movente, spiegato in una lettera d'addio trovata in casa, che ha spinto l'insegnante di 40 anni a uccidere tutta la famiglia in Germania prima di togliersi la vita. Lo scrive la Dpa, che cita il procuratore che si occupa dell'inchiesta. Sabato erano stati trovati i cadaveri della coppia e dei tre figli in una casa del Brandeburgo, con ferite da taglio e da proiettili.

La falsificazione del certificato vaccinale era stata scoperta dal datore di lavoro della donna e la coppia temeva di poter incorrere in seri problemi con la legge. I due genitori erano inoltre angosciati dall'idea che le autorità giudiziarie potessero levargli i figli, secondo quanto si legge nella lettera di cui ha riferito il procuratore Gernot Bantelon.

Per questo motivo, il padre avrebbe ucciso a colpi di proiettile i bambini di 4, 8 e 10 anni, la moglie e poi si sarebbe suicidato. In casa è stata trovata una pistola, ma non è confermato che fosse l'arma del delitto.

