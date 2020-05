26 mag 2020 17:15

“AVRÀ VOLUTO FARE UNA BATTUTA, COME QUANDO I GENITORI DICONO AI BAMBINI ‘CHIAMO L’ORCO’” – TRAVAGLIO DALLA GRUBER FA IL FINTO TONTO SULLE INTERCETTAZIONI DI ANNA MARIA PICOZZI, CHE LO TIRA IN BALLO IN UNA CONVERSAZIONE CON PALAMARA: “NON HO RICEVUTO ALCUNA TELEFONATA, ANCHE PERCHÉ NON HO IL POTERE DI FARE PROMOZIONI” – VIDEO