“LE AZIENDE DEVONO RENDERSI CONTO CHE SENZA I LAVORATORI NON FANNO SOLDI” – VIDEO! L’INTERO STAFF DI UNO STARBUCKS A BUFFALO, NELLO STATO DI NEW YORK, HA ABBANDONATO IL NEGOZIO DOPO IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE. SAM AMATO LAVORAVA NELLA CAFFETTERIA DA 13 ANNI, ED È STATO FATTO FUORI IN QUANTO LEADER SINDACALE – IL FILMATO È STATO VISUALIZZATO PIÙ DI 20 MILIONI DI VOLTE: SI VEDONO I DIPENDENTI CON GREMBIULI E CARTONI IN MANO E I CLIENTI CHE ESCONO DAL NEGOZIO…

LO STAFF DI UNO STARBUCKS SE NE VA DOPO IL LICENZIAMENTO DI UN COLLEGA

Da www.lastampa.it

proteste contro il licenziamento di sam amato da starbucks a buffalo

Un intero gruppo di dipendenti di Starbucks a Buffalo, New York, ha abbandonato il negozio dopo che un manager ha licenziato una lavoratrice.Sam Amato, il dipendente in questione, è stato licenziato dal negozio la scorsa settimana dopo aver lavorato per Starbucks per oltre 13 anni.

La sede, i cui dipendenti hanno votato per la sindacalizzazione a marzo, è rimasta chiusa dopo la protesta di venerdì, mentre i lavoratori scioperano per chiedere il suo reintegro. Di recente, Starbucks Workers United, un'organizzazione che si propone di aiutare i lavoratori di Starbucks in tutti gli Stati Uniti, ha pubblicato su TikTok un filmato del momento.

lo staff di uno starbucks lascia dopo il licenziamento di un dipendente 1

Nel filmato, che è stato visualizzato più di 20 milioni di volte, si vedono quelli che sembrano essere clienti in attesa di essere serviti. Poi, in una frazione di secondo, si vedono due dipendenti che passano davanti ai clienti con dei pezzi di cartone di forma rettangolare mentre i clienti guardano.

Il video passa poi a una scena che mostra altri dipendenti di Starbucks con grembiuli e cartoni in mano e i clienti che escono dal negozio."Quando l'intero negozio se ne va dopo che la direzione licenzia ingiustamente un tuo collega perché è un leader sindacale", si legge nella didascalia del video. Le persone hanno commentato il video per esprimere il loro sostegno, dopo che alcuni avevano affermato che Amato era stato licenziato perché era un leader sindacale.

Una persona ha scritto: "Starbucks è davvero decisa a rovinare la propria reputazione, vero?". Un'altra persona ha scritto: "Mi piace vedere le persone unite".U n terzo ha scritto: "Le aziende e le imprese devono rendersi conto che senza le persone non fanno soldi". Altri lavoratori di Starbucks si sono uniti per esprimere la loro vicinanza

proteste contro il licenziamento di sam amato da starbucks a buffalo

Sebbene Starbucks sostenga che Amato sia stato licenziato per aver chiuso l'atrio di un punto vendita senza autorizzazione, Starbucks Workers United ha affermato che si tratta di una copertura per il licenziamento di un leader sindacale.Amato ha anche affermato di non aver deciso di chiudere l'ingresso.

"Sono stato licenziato perché ero un leader sindacale nella mia filiale. La mia direttrice non è riuscita nemmeno a spiegarmi perché mi stavano licenziando. Non riusciva a guardarmi negli occhi", ha dichiarato Amato.Amato è una delle decine di leader sindacali che Starbucks ha licenziato negli ultimi mesi, mentre continua l'ondata organizzativa che si sta espandendo a più di 200 sedi in tutti gli Stati Uniti, nonostante la direzione abbia licenziato i lavoratori.

sam amato starbucks lo staff di uno starbucks lascia dopo il licenziamento di un dipendente 4 lo staff di uno starbucks lascia dopo il licenziamento di un dipendente 5 lo staff di uno starbucks lascia dopo il licenziamento di un dipendente 2 lo staff di uno starbucks lascia dopo il licenziamento di un dipendente 3