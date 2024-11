Da open.online

francesco totti ilary blasi

La baby sitter c’era. Anzi, no, era la portinaia. Dopo la notizia della denuncia per abbandono di minore di Ilary Blasi nei confronti dell’ex marito Francesco Totti le cronache tornano sulla vicenda portando la difesa dell’ex capitano della A.S. Roma. In due versioni diverse.

Secondo la prima in realtà la baby sitter c’era nell’appartamento a Vigna Clara. E ha aperto lei ai poliziotti che sono arrivati dopo la telefonata di Blasi. Ora la donna potrebbe essere ascoltata dalla procura di Roma come persona informata dei fatti. Ma Ilary la conosce già. Secondo un’altra versione invece a presentarsi davanti alla polizia è stata invece la portinaia dello stabile. A cui la bambina sarebbe stata affidata per il tempo della cena.

ilary totti

Il Messaggero fa sapere che la denuncia risale a un anno e mezzo fa. Sarebbe stata Isabel a dire alla madre di essere stata lasciata sola in casa dal padre che era uscito.

E le avrebbe anche mostrato le immagini in videochiamata. Ilary non poteva avere contezza della presenza della babysitter. Che ha aperto la porta ai poliziotti.

ilary blasi con isabel a ponza

Nel verbale successivo sarebbe quindi stata registrata la presenza di un adulto. Il giudice della prima sezione civile del tribunale di Roma Simona Rossi ha stabilito per i figli della coppia l’affido congiunto. Anche se la residenza rimane la villa dell’Eur rimasta tetto coniugale. Nei giorni in cui Isabel, 8 anni, è sotto la responsabilità di uno dei genitori, questi ha l’obbligo di lasciarla soltanto con un adulto.

La portinaia

ilary blasi e il balletto con le figlie chanel e isabel 7

Secondo l’edizione romana di Repubblica invece Isabel sarebbe stata sotto la custodia della portinaia dello stabile. Il ruolo della portiera, e la sua eventuale presenza accanto alla bambina, rappresentano uno degli interrogativi che i magistrati dovranno chiarire. La sua presenza, spiega il quotidiano, sarebbe comunque incerta.

ilary blasi alla festa di compleanno della figlia isabel 4

Forse la donna aveva semplicemente il compito, occasionale e limitato, di “dare un’occhiata” alla bambina. Ilary ha contestato a Francesco di non averla tenuta informata sulla figlia in occasione di un viaggio a New York nel dicembre 2023. Per Blasi, simili comportamenti avrebbero rappresentato una violazione del diritto alla comunicazione tra genitori, aggravando il clima già teso della separazione.

ilary blasi e francesco Totti ilary e totti

bastian isabel totti ilary blasi foto chi