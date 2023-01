29 gen 2023 11:15

“BAMBINA DI MERDA” – SEI MAESTRE SONO INDAGATE PER GLI ORRIBILI MALTRATTAMENTI ALL’ASILO DI VANZAGO, NELL’HINTERLAND DI MILANO DOVE I BAMBINI ERANO SPEDITI A DORMIRE IN BAGNO PER PUNIZIONE, ERANO LASCIATI SENZA CIBO E CHIUSO NELLO SGABUZZINO SE PIANGEVANO – ALCUNI PICCOLI DORMIVANO SU MATERASSI SBATTUTATI A TERRA MENTRE ALCHE INSEGNANTI BESTEMMIAVANO E LI INSULTAVANO – UN BIMBO È RIMASTO FERITO AL LABBRO DOPO CHE…





Estratto dell'articolo di C. Giu. per il "Corriere della Sera" maltrattamenti asilo vanzago 3 […] qual è il vero volto dell’asilo nido privato di Vanzago, nell’hinterland di Milano? […] Secondo le testimonianze messe a verbale davanti ai carabinieri da sei studentesse del Puecher-Olivetti di Rho, stagiste per alcune settimane nell’asilo, anche dietro a quelle immagini sorridenti si nascondeva altro: « […] bambina di mer... L’insegnante era solita dire parolacce e bestemmie davanti ai bambini». maltrattamenti asilo vanzago 2 Finito lo stage le ragazze, fortemente a disagio per quanto hanno visto, decidono di raccontare tutto ai professori: «All’inizio sembrava tutto normale. Poi sono iniziate cose strane». Una bambina viene lasciata senza cibo per tutto il giorno. Altri chiusi nel bagno a dormire per punizione. Chi piangeva veniva lasciato nello sgabuzzino. E ancora piccoli buttati su materassi a terra («l’asilo aveva una capienza autorizzata dall’Ats di 23 piccoli ma ne ospiterebbe 30») o con le lenzuola fin sopra la testa, trattenuti a forza. maltrattamenti asilo vanzago 4 «Vedo un bambino nella stanza nanna in piedi che non voleva camminare, allora noto un’educatrice che lo spingeva con il piede. Il bambino ha perso l’equilibrio sbattendo con il viso per terra, aveva una piccola ferita sul labbro. Ai genitori è stato detto che i bambini stavano giocando ed è caduto». asilo 3 «[…] due maestre hanno cominciato a lanciare le palline di plastica contro i bambini, anche contro quelli più piccoli che ancora non sanno camminare bene. Quello che mi è rimasto impresso è stato che tra le due era nata una sorta di gara associando punti ad alcune parti del corpo […]». asilo 1 maltrattamenti asilo vanzago 4 asilo 2