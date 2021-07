16 lug 2021 15:40

UNA “BARCA” DI CONTAGI - A BARCELLONA TORNA IL COPRIFUOCO! LO HA DECISO LA CORTE SUPERIORE DELLA CATALOGNA, CHE L’HA APPROVATO PER PROVARE A FRENARE L’AVANZATA DELLA VARIANTE DELTA - DURERÀ PER ALMENO UNA SETTIMANA E SARÀ IN VIGORE TRA L’1 DI NOTTE E LE 6 DI MATTINA, NELLE CITTÀ CON PIÙ DI 5MILA ABITANTI, CON UN’INCIDENZA SUPERIORE A 400 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI…