UN RISTORATORE DI BARI: QUI C'E' UN GIRO DI MIGNOTTE CHE NON TI IMMAGINI. SONO SALVO SOLO GRAZIE A...

Un ristoratore barese che ha rischiato di essere coinvolto nell’indagine sulla prostituzione minorile che, lo scorso 10 maggio, portò all’esecuzione di dieci arresti a Bari e provincia, ha spiegato alla trasmissione di RaiTre Far West come è riuscito a evitare di essere coinvolto nell’inchiesta. «Un amico in questura mi disse di fermarmi. Mi disse «C’è un’indagine, ci sono i messaggi tuoi, bloccati”. E io mi sono bloccato, per questo sono a piede libero».

[…] Il ristoratore, insomma, avrebbe soltanto mandato dei messaggi ad alcune delle escort, non è chiaro se minorenni o meno, coinvolte nell’inchiesta. Ma si sarebbe poi fermato («io poi non ci sono mai andato») dopo aver ricevuto la soffiata dell’indagine in corso da un suo amico […].

«A Bari c’è un giro di m…. che non ti immagini. Ci sono minorenni e altre appena maggiorenni. Lo facevano perché piacevano i soldi», racconta lo stesso ristoratore ai giornalisti della trasmissione. La puntata di Far West con questo servizio andrà in onda il primo novembre alle 21.25.

[…] A denunciare l'accaduto la madre di una 16enne. Insieme al marito, ha aiutato la squadra mobile di Bari a portare alla luce un «inquietante e desolante giro di prostituzione minorile, […] », come ha scritto il gip barese Giuseppe Ronzino nell'ordinanza di custodia cautelare.

[…] Gli incontri, organizzati dalle quattro donne (che pure facevano le escort) e dai due uomini finiti in carcere, avvenivano in alberghi - anche di lusso - e b&b di Bari e provincia, e il guadagno delle ragazze (in alcuni casi anche 500 euro) veniva diviso tra le minorenni e le loro «protettrici». Alle ragazze […] venivano anche dati regali come borse e scarpe, oltre a soggiorni in hotel a cinque stelle e ristoranti costosi.

