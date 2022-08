27 ago 2022 09:30

“IL BASILICO NON È FRESCO”. E MENA GLI AGENTI – ATTIMI DI PAURA NEL CARCERE DI TEMPIO PAUSANIA, IN SARDEGNA, DOVE UN DETENUTO HA AGGREDITO A CALCI E PUGNI DUE AGENTI PER FUTILI MOTIVI: L’UOMO HA INIZIATO A LAMENTARSI PER IL BASILICO FINO AD ANDARE IN ESCANDESCENZE E COLPIRE I DUE POLIZIOTTI – PROVVIDENZIALE È STATO L’INTERVENTO DI UN’ALTRA GUARDIA CHE…