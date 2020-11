“BASSETTI, NON VENIRE A MILANO, A SCIAGURE SIAMO A POSTO" – SELVAGGIA TORNA ALL’ATTACCO DEL “LADY GAGA” DEI VIROLOGI CHE A L’ARIA CHE TIRA AMMETTE: “LE MIE PREVISIONI ERANO SBAGLIATE, C'È UNA SECONDA ONDATA IMPORTANTE. È INUTILE DIRE CHE LA COLPA È DI CIÒ CHE NON SI È FATTO DURANTE L'ESTATE, DIPENDE DA QUELLO CHE NON È STATO FATTO NEGLI ULTIMI 30 ANNI…” - VIDEO

Matteo Bassetti ammette i suoi errori: le sue previsioni erano sbagliate. In collegamento con L'aria che tira su La7, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria afferma: «Le previsioni, anche quelle che ho fatto io, si sono rivelate sbagliate. È ritornata un'importante ondata di questa infezione e ha trovato medici, sanitari e sistemi già stanchi in molte situazioni per la prima ondata».

«In questa situazione non ci siamo solo noi, molti Paesi sono alle prese con gli stessi problemi. È probabile che noi non ci siamo organizzati al meglio, ma quando si ammalano così tante persone il sistema va comunque in difficoltà. Oggi è inutile dire che la colpa è di ciò che non si è fatto durante l'estate, dipende da quello che non è stato fatto negli ultimi 30 anni», aggiunge Bassetti.

Quello che vediamo in queste ore, tuttavia, «sembra un timido segnale di rallentamento. Siamo arrivati a 3.000 metri e stiamo correndo, è molto faticoso. Siamo su un plateau ma è molto alto, dobbiamo scendere a 1.500 metri: siamo molto in alto e questo crea enorme pressione sugli ospedali», conclude l'infettivologo.

Matteo Bassetti non molla, continua a lavorare in prima linea contro il coronavirus in qualità di direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e al tempo stesso tiene fede al suo impegno come ricercatore, portando avanti gli studi casistici e la divulgazione.

È un ruolo ingrato il suo, in un Paese in cui si è scelto di politicizzare anche la pandemia. Bassetti da marzo riceve tanti attestati di stima, tanta solidarietà e gratitudine ma nel mezzo ci sono anche gli attacchi, gli insulti e spesso anche le minacce, che nei giorni scorsi l'hanno portato a sfogarsi e a pensare di lasciare Genova e l'Italia al termine di questo periodo così impegnativo. Le proposte prestigiose di certo non mancano a uno dei virologi più apprezzati del Paese e questo diffuso sentimento di irriconoscenza potrebbe presto portarlo a fare le valige per fornire la sua opera altrove.

Alla giornalista, l'approccio di Matteo Bassetti al coronavirus non piace, l'ha detto e ridetto tantissime volte. Il virologo di Genova è sempre stato cauto nel lanciare gli allarmi, pur senza mai mettere da parte la prudenza. Da marzo in poi ha raccontato la sua esperienza diretta nella clinica che dirige, senza nascondere le paure delle prime settimane quando la situazione sembrava essere fuori controllo.

Ha esposto in modo chiaro, con dati e fatti i risultati dei suoi studi e, alla luce di questi, in più di una occasione ha mosso critiche verso il governo e contro le sue decisioni. Ed ecco che Selvaggia Lucarelli solo qualche settimana fa è arrivata a definirlo la Lady Gaga dei virologi, un appellativo dispregiativo e poco consono a uno dei più rispettabili virologi del Paese.

