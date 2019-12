“BASTA TORTURE SUI SUINI”, L’EX MINISTRA BRAMBILLA CON UN MAIALINO AL GUINZAGLIO DAVANTI A MONTECITORIO: “E' ARRIVATO IL MOMENTO DI AFFRONTARE SERIAMENTE IL PROBLEMA DELLE CONDIZIONI DEGLI ANIMALI CHE VIVONO IN ALLEVAMENTO. LE TORTURE FISICHE E PSICOLOGICHE ALLE QUALI SONO SOTTOPOSTI SONO INIMMAGINABILI. BISOGNA PROMUOVERE UN'ALIMENTAZIONE VEGANA” - VIDEO

brambilla con il maialino al guinzaglio

L'ex ministra Vittoria Brambilla, presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha passeggiato di fronte a Montecitorio con il maiale Dior al guinzaglio. L'obiettivo è quello di parlare della proposta di legge che intende promuovere e che è volta migliorare le condizioni di vita dei suini che vengono allevati a scopo alimentare.

"E' arrivato il momento di affrontare seriamente il problema delle condizioni degli animali che vivono in allevamento" annuncia la ex ministra del governo Berlusconi "Loro purtroppo non muoiono mai di vecchiaia ma finiscono nelle tavole degli italiani: le torture fisiche e psicologiche alle quali sono sottoposti sono inimmaginabili.

brambilla con il maialino al guinzaglio

Questi animali sono intelligenti e sensibili, molto simili ai cani, e vengono costretti in situazioni terribili da un sistema di allevamento che li considera solo materie prima. Credo sia arrivato il momento di promuovere un'alimentazione vegana, rispettosa di tutte le creature ma anche che agli animali che ancora arrivano nelle nostre tavole venga garantito il diritto di veder rispettata la loro dignità e le loro caratteristiche".

