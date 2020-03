Cesare Zapperi per www.corriere.it

SALVINI DITO MEDIO

«Pazzesco. L’Europa si prende altri quindici giorni di tempo per decidere che fare, se, chi e come aiutare. In piena emergenza, con la gente che muore, ora di polmonite, domani magari di povertà». Lo spiega al quotidiano online Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini. «Altro che `unione´, questo è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il virus, poi ripensiamo all’Europa. E, se serve, salutiamo. Senza neanche ringraziare».

CRISTINA PARODI E GIORGIO GORI

E poi va ancora più pesante a Telelombardia: «Voglio dedicare un pensiero di schifo e di vergogna all’Europa, si sono presi 15 giorni per decidere. Evidentemente a Berlino e a Bruxelles non hanno capito che la gente muore e hanno deciso che ci devono pensare per due settimane. Se questa è l’Ue è una schifezza. Ma andate a cagare...». L’attacco arriva all’indomani dello stallo verificatosi in sede europea alla proposta di emettere coronavirus bond.

«ASSURDO CHE MANCHINO LE MASCHERINE»

Salvini affonda i colpi. «Ieri ho sentito il direttore sanitario della Asl di Brescia e mi ha parlato della grande solidarietà in Lombardia e Veneto tra le Aziende sanitarie e anche dai privati cittadini. Noi grazie alle donazioni avremmo milioni di mascherine. Ma ci sono milioni di mascherine già comprate che sono bloccate dall’altra parte del mondo perché lo Stato ha la precedenza. Perché prima devono arrivare le mascherine dello Stato che ancora non arrivano. È assurdo».

beppe sala beve birra con alessandro cattelan

«ONORE AI SINDACI, MA NON A SALA E GORI»

Il segretario della Lega interviene anche sui social. «Onore a tutti i sindaci, da Nord a Sud, che nonostante le evidenti inefficienze del governo e dell’amministrazione centrale sono in trincea giorno e notte per dare per salvare i loro cittadini. Servono subito certezze sanitarie (mascherine e bombole di ossigeno) e certezze economiche (nessuno deve perdere il posto di lavoro), prima che sia troppo tardi».

ANDREA ROMANO SI FA RASARE I CAPELLI A UN GIORNO DA PECORA

Così il leader della Lega Matteo Salvini su fb. Dai microfoni di TeleLombardia attacca i sindaci del Pd: «Uno accende la televisione nazionale e vede per la Lombardia il sindaco di Milano Sala e il sindaco di Bergamo Gori, che ogni tanto fanno pure polemica, dimenticandosi che andavano a fare gli aperitivi sui Navigli o andavano al ristorante cinese a Bergamo con tutta la Giunta. Però non è il momento di ricordarglielo».

ROMANO (PD): «SALVINI GANGSTER»

Ma scoppiano anche le polemiche. Su Twitter interviene il deputato del Pd Andrea Romano. «La differenza tra un gangster e uno statista è nelle parole che usa per rassicurare la propria nazione nel momento più difficile».