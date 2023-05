Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 5

Non sappiamo quale, blindatissimo, contratto abbiano stipulato (prima di sposarsi, almeno tre volte, in bilico tra finzione e realtà) Ben Affleck e Jennifer Lopez. A parte quella postilla sul sesso «da farsi almeno quattro volte la settimana» che ha fatto riflettere le coppie di mezzo mondo, non sappiamo quanti soldi dovrà pagare all’altro/a chi chiederà il divorzio. Ma senz’altro dall’altra sera sappiamo che le prove tecniche di una separazione sono in corso.

Durante una diretta tv infatti, durante la quale J.Lo stava pubblicizzando il suo ultimo film «The mother» quando all’improvviso è arrivata la domanda su «come vanno le cose con suo marito Ben». E li è scattato qualcosa, il sorriso si è tramutato in espressione arcigna. E giù critiche amare: «Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante».

litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 3

[…] Cosa sta succedendo tra i Bennifer? «Prima del matrimonio lei sembrava la moglie perfetta e lui era accecato dall’amore», riportava una fonte del sito americano. «Poi la realtà si è imposta». […] l'ipotesi avanzata da «Radar Online», ossia che - scemata la magia e tornati alla routine - in casa sarebbero emerse evidenti incompatibilità. Altro che sesso obbligatorio quattro volte la settimana.

ben affleck e jennifer lopez 1 ben affleck e jennifer lopez 8 ben affleck e jennifer lopez 9 litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 1 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 2 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 1 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 3 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 3 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 5 ben affleck sbatte la portiera in faccia jennifer lopez 4 litigio jennifer lopez ben affleck sul red carpet 2 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 4 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 2 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 6 ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 1