“BERGOGLIO È UN IPOCRITA. SA CHE MEDJUGORJE È UNA BUFALA MA NON LO DICE” – VITTORIO SGARBI A VALANGA CONTRO PAPA FRANCESCO A “LA ZANZARA”: “FORSE VUOLE IMPEDIRE CHE BROSIO MUOIA D’INFARTO. È UNA BUFFONATA. PERCHÉ LA MADONNA NON APPARE MAI A CACCIARI, AI CARDINALI O A ME, MA A DELLA GENTE IMPROBABILE CHE STA LÌ?” – “FRANCESCO È SIMPATICO PERCHÉ ATEO. È IL PRIMO PAPA ATEO CHE ABBIAMO, MA NON IMPEDISCA AI CRISTIANI DI USARE IL CROCIFISSO…”

Da “la Zanzara – Radio24”

“Il Papa è simpatico perché ateo. E’ proprio il primo Papa ateo che abbiamo. Però, da ateo, non impedisca ai cristiani di usare il crocifisso”. Lo dice Vittorio Sgarbi a La Zanzara su Radio 24. “Lui – dice ancora Sgarbi – è talmente ipocrita e anche lucido, da sapere che Medjugorje è una bufala. Come tutti noi. Però ha avuto paura di dirlo, perché è pieno di gente che crede a queste cose, gente che ci crede.

Se dice che Medjugorje è una bufala, si inimica metà Chiesa. Sa che è una buffonata, anche perché non s’è mai visto che la Madonna non appare mai a Cacciari, Umberto Eco, a voi e invece appare solo a delle pastorelle ignoranti, le quali vedono la Madonna e poi comunicano che l’hanno vista. Questo è Medjugorje. E lui lo sa benissimo. Perché la Madonna non appare direttamente al Papa? La Madonna appare al Papa, e dice: Papa, sono qua. No, appare ad un pastorello bosniaco del buco del culo che sta lì davanti alla Madonna e vede la Madonna”.

“Quando ero sindaco a Salemi – dice ancora - volevo inventare la Grotta del Porco, come una grotta in cui appare la Madonna. Prendiamo due ragazzi, gli facciamo dire che vedono la Madonna, però la Madonna non appare mai ai cardinali, ai preti, ai santi, al Papa, mai a te, mai a me, ma a della gente improbabile che sta lì.

I pastorelli, oppure Brosio, c’è tanta gente da scegliere. Perché non appare a Fazio? No, appare a Brosio. Dai, su”. “Siccome il Papa è gentile - aggiunge - sa che se dice che non c’è Medjugorje, a Brosio viene l’infarto, e piuttosto che fargli venire l’infarto, tace. Ma sa perfettamente, lo dica il Papa, cosa pensa di Medjugorje. Sia sincero. Attacchi Salvini? Attacca anche Medjugorje. Abbi il coraggio, caro Papa. Abbi il coraggio di dire che cosa è. Lo sai perfettamente. Una buffonata? Dillo, dillo che è un’invenzione”.

