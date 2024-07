“LA BESTIA” DI SALVINI SALE SUL TRENO – IL NUOVO CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI FERROVIE DELLO STATO È GIUSEPPE INCHINGOLO, CHE IN PASSATO HA GESTITO LE CAMPAGNE SOCIAL DEL "CAPITONE", DOPO L’ADDIO DI LUCA MORISI, E POI HA LAVORATO CON PIANTEDOSI AL VIMINALE - L'INCARICO È STATO AFFIDATO A INCHINGOLO DAL NUOVO AD DI FS, STEFANO DONNARUMMA, APPENA NOMINATO CON IL FAVORE SIA DI FDI CHE DELLA LEGA...

Giuseppe Inchingolo

Si chiama Giuseppe Inchingolo e da oggi è “Chief Communication Officer”, capo di tutta la comunicazione di Ferrovie dello Stato. Un ruolo apicale, appena sotto il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Fs Spa, Stefano Donnarumma. Inchingolo non è un comunicatore qualunque: in passato ha collaborato tra l’altro a governare la “Bestia” leghista social di Matteo Salvini e, di recente, quella del ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi.

[...] Inchingolo è giornalista professionista, dal 2009 guida l’agenzia di comunicazione Arts media. La sua è un’ascesa rapida, soprattutto negli ultimi anni. Nel curriculum sono citati alcuni incarichi nella comunicazione istituzionale di alcuni comuni pugliesi di Andria e Bari, poi per la Regione Puglia e la Toscana promozione turistica, per il ministero della Cultura albanese, per il dipartimento per le Pari opportunità del governo italiano nel 2019, ma anche per la Cassa forense.

[...] si segnala anche per aver lavorato come consulente esterno – riportano le cronache - per la Lega di Salvini (pare che il primo contatto con il leader del Carroccio risalga al tempo in cui Nino Spirlì divenne reggente della Regione Calabria, dopo la morte di Jole Santelli).

Inchingolo si impegna prima fianco a fianco con Luca Morisi per governare la Bestia salviniana sui social network, poi da solo quando Morisi viene travolto da uno scandalo. Dopo questa esperienza, passa al ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi, che a sua volta era stato capo di gabinetto del vicepremier leghista.

Al Viminale ottiene l’incarico di responsabile della comunicazione social e digital. E diventa il regista della svolta di Piantedosi su queste piattaforme, pianificando una campagna poco paludata e anzi parecchio aggressiva per “spingere” gli interventi del Viminale, dai rimpatri alle operazioni anticrimine.

Ma non basta. Dal gennaio del 2024, la nuova svolta: passa a Ferrovie, come responsabile della strategia e della comunicazione digitale di Fs. Oggi, con atto di nomina di Donnarumma datato 3 luglio, assume il nuovo incarico. Una posizione di peso, con un importante budget a disposizione e molte decine di dipendenti da guidare.

