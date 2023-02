6 feb 2023 19:44

“BEYONCÉ SEI UN’IPOCRITA” – LEGGETE COSA SI OTTIENE QUANDO SI VUOLE FARE A TUTTI I COSTI I PALADINI DEI DIRITTI QUEER, MA CON IL CONTO GONFIO: I FAN HANNO SDERENATO LA CANTANTE DOPO CHE AI GRAMMY HA DEDICATO I PREMI ALLA COMUNITÀ QUEER. UNA SCELTA CHE NON È PIACIUTA VISTO CHE POCHE SETTIMANE FA SI È MESSA IN TASCA 24 MILIONI DI DOLLARI PER ESSERSI ESIBITA A DUBAI DOVE I DIRITTI DEGLI OMOSSESSUALI SONO INESISTENTI… VIDEO