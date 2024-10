“BIBI” STA PERDENDO L’EUROPA – EMMANUEL MACRON CHIEDE LO STOP ALLA CONSEGNA A ISRAELE DELLE ARMI UTILIZZATE A GAZA: “SUL CESSATE IL FUOCO NON SIAMO STATI ASCOLTATI. L’HO RIPETUTO A NETANYAHU E PENSO CHE SIA UN ERRORE” – IL TOYBOY DELL’ELISEO SI MUOVE ORA CHE LA GUERRA COINVOLGE IL LIBANO, CHE CONSIDERA ANCORA UNA COLONIA FRANCESE: “NON PUÒ DIVENTARE UNA NUOVA GAZA” – IERI DA BERLINO ERA ARRIVATA LA CONDANNA DEGLI ULTIMI RAID IN CISGIORDANIA…

MEDIO ORIENTE: MACRON CHIEDE STOP CONSEGNE DI ARMI A ISRAELE USATE A GAZA

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il presidente francese Emmanuel Macron si è espresso a favore della sospensione delle consegne a Israele di armi utilizzate nel conflitto a Gaza. "Penso che oggi la priorità sia ritornare ad una soluzione politica, smettere di fornire armi per portare avanti i combattimenti a Gaza", ha dichiarato durante un programma speciale della radio France Inter,

“La Francia non ne fornisce” ha aggiunto durante questa intervista registrata il 1 ottobre.

Il presidente francese ha deplorato che le linee non si muovano a Gaza, nonostante tutti gli sforzi diplomatici compiuti per ottenere un cessate il fuoco, in particolare con Israele. “Penso che non siamo stati ascoltati. L’ho ripetuto al primo Ministro (Benjamin) Netanyahu e penso che sia un errore, anche per la sicurezza di Israele domani” ha sottolineato Macron.

Dopo il lancio dell’operazione israeliana contro il movimento islamista filo-iraniano Hezbollah in Libano, Emmanuel Macron ha anche ricordato che “la priorità è evitare l’escalation”. “Il popolo libanese non può essere a sua volta sacrificato e il Libano non può diventare una nuova Gaza” ha detto.

BERLINO, 'SCIOCCANTE IL RAID ISRAELIANO IN CISGIORDANIA'

(ANSA-AFP) - La Germania ha definito "scioccante" l'attacco aereo israeliano su un campo profughi della Cisgiordania, che ha ucciso almeno 18 persone, è stato "scioccante". "L'elevato numero di vittime civili in un attacco aereo israeliano a Tulkarem è scioccante. Nella lotta contro il terrorismo, l'esercito israeliano è obbligato a proteggere i civili in Cisgiordania", ha affermato il ministero degli Esteri tedesco su X.

M.O. : HEZBOLLAH, PERSI I CONTATTI CON LEADER SAFIEDDINE

(AGI) - Fonti di Hezbollah hanno riferito ad Al Jazeera di aver perso i contatti con il presidente del suo consiglio esecutivo, Hashem Safieddine, da venerdi' scorso. Una fonte di sicurezza libanese, che cita il gruppo armato, ha detto che, effettivamente, Safieddine si trovava in un quartier generale sotterraneo nell'area di Marijah, quartiere meridionale di Beirut, quando e' stato preso di mira da un attacco aereo israeliano.

Da quando sono avvenuti i raid, nella notte tra giovedi' e venerdi', e' la prima volta che Hezbollah si esprime sulla sorte del leader, considerato il successore piu' papabile ad Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo di Israele il 27 settembre. Da ieri fonti di stampa israeliana e saudita davano Safieddine per morto, mentre altri media ne hanno riferito la sola irreperibilita' o il ferimento. Finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dell'esercito israeliano.

LIBANO: FORZE ISRAELE, ATTACCHI AEREI SU BEIRUT, OBIETTIVI SONO SITI INTELLIGENCE DI HEZBOLLAH

(Nova) - Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno riferito di aver effettuato una serie di attacchi aerei contro i siti della divisione di intelligence del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah a Beirut, la capitale del Libano. Secondo quanto reso noto dalle Idf, durante la notte sono stati effettuati altri attacchi a Beirut, prendendo di mira depositi di armi, sale di comando e altre infrastrutture. Le Idf hanno affermato di aver adottato varie misure per limitare i danni ai civili negli attacchi, tra cui l'uso di "munizioni di precisione", la sorveglianza aerea e l'emissione di ordini di evacuazione. Nel frattempo, circa 60 razzi sarebbero stati lanciati dal Libano contro il nord di Israele. Molti dei razzi sono stati intercettati, mentre altri hanno colpito le localita' di Karmiel e Deir al Asad, causando tre feriti e danni materiali.

