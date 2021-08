“BIDEN È TOTALMENTE IMPREPARATO PER DIVENTARE PRESIDENTE, PORTERÀ GLI STATI UNITI IN UNA CRISI”

“Biden è totalmente impreparato per diventare presidente, porterà gli Stati Uniti in una crisi”. Questa “profezia” risale al 2010 e a pronunciarla è stato Osama Bin Laden. Il leader di Al Qaeda stava mettendo a punto un piano per assassinare l’allora presidente Usa Barack Obama e l'ex direttore della CIA Petraeus, e in una lettera ai suoi fedelissimi vietava esplicitamente di uccidere Biden, qualora il progetto fosse stato portato a termine.

La lettera è stata ritrovata insieme ad altri documenti nel complesso di Abbottabbad, in Pakistan, dove il terrorista fu ucciso, nel 2011. Il documento è stato reso pubblico per la prima volta nel 2012, ma è stato riportato alla luce (e ha un nuovo significato) dopo il caotico ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che ha restituito il paese in mano ai talebani.

La lettera era lunga 48 pagine e il destinatario diretto era “Shaykh Mahmud', alias Atiyah Abd al-Rahman. Nella missiva si discute della necessità di concentrare gli attacchi terroristici verso gli Stati Uniti.

A pagina 36, Bin Laden esprime il desiderio di formare due squadre d'assalto - una in Pakistan e l'altra in Afghanistan - il cui compito sarebbe dovuto essere quello di pianificare attacchi contro l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama e l'ex direttore della CIA David Petraeus, in caso di visita in uno dei due paesi.

Spiegando il suo ragionamento per attaccare Obama, Bin Laden dice dice: 'Obama è il capo degli infedeli e ucciderlo farà assumere automaticamente a Biden la presidenza per il resto del mandato, come è la norma laggiù. Biden è totalmente impreparato per quel posto, che porterà gli Stati Uniti in una crisi…”

