Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

giuseppe cruciani e i piedi di alessandra cantini

(La lettura di questa intervista a Giuseppe Cruciani è sconsigliata a un pubblico sensibile).

Ciao Giusé.

«Ciao Fabbrì».

Ti dico la verità, non ho ancora letto il libro (Nudi, 480 pgg., Ed. La nave di Teseo).

«Te credo, sono 500 pagine...».

Facciamo che parti tu.

«Ok. Diciamo che questo libro è la summa del crucianesimo e della Zanzara degli ultimi 10 anni, il crucianesimo sul sesso e le relazioni umane e...».

giuseppe cruciani e vittorio feltri

Ho capito. Facciamo così, apro una pagina a caso e mi racconti. ("Spezzo" il tomo poco oltre la metà). Eccomi. C' è scritto "W la figa pelosa".

«Sì, la figa pelosa. Ne abbiamo parlato a lungo in radio, è un tormentone. Io sono per la vagina pelosa, il mondo del porno ormai te la propina liscia, alla brasiliana, persino bianca».

Francamente non mi sembra un tema così importante.

«Lo dici tu. Tutti noi - chi più, chi meno - ci siamo trovati di fronte a una figa. La donna ce l'ha e la gestisce, l' uomo se la ritrova davanti. Beh, io dico "meglio pelosa"».

david parenzo e giuseppe cruciani

Beh, le femministe ti direbbero «allora parliamo del pene peloso!».

«Hai ragione. È una lacuna che colmerò nel prossimo libro. Comunque, dammi retta, viva la vagina pelosa, quella che trasuda sesso, abbasso la vagina rasata per agevolare presunte necessità di carattere igienico».

Beh, presunte...

«Presunte».

Tu hai sempre sbandierato questa cosa dell' igiene che non è così importante, ma "questa cosa" ti avrà certamente precluso delle belle avventure...

«Non è così, nessuna si è mai lamentata, anzi...».

Anzi cosa.

«Qualcuna mi ha detto "dici che non ti lavi, ma io non sento puzza". Toh, magari è capitato dopo tre giorni che non cambiavo i calzini, ma nulla di eccessivo. Evidentemente sono uno che non puzza».

giuseppe cruciani la zanzara

Ognuno ha i pori che si merita. Senti, dicevamo del porno. L'eccessiva facilità con cui si accede alle porcherie online ha rovinato la sessualità?

«Il porno ci fa pensare che tutto sia possibile: prestazioni incredibili, acrobazie... Questo è fuorviante, ma i siti hot hanno anche permesso a tantissime persone di soddisfare il proprio bisogno sessuale».

I ragazzini così pensano che sia tutto "facile" e a portata di mano.

«In effetti un regista di film amatoriali mi ha detto che i ragazzini sono disturbati perché ormai, per dire, pensano che sia normale sculacciare le donne».

il libro di giuseppe cruciani nudi

E le coppie come si devono comportare rispetto ai film sporcaccioni?

«Devono assolutamente guardarli insieme! Quando la fantasia viene a mancare per ovvi motivi, il porno è un toccasana. Ti dirò di più, anche scopare con altri aiuta la coppia».

E come?

«Bisogna superare il concetto di tradimento, solo in questo modo si possono garantire i rapporti a lungo termine. Se il Vaticano - e la Chiesa in generale - fossero più pragmatici, farebbero una campagna a favore dello scambismo. L' obiettivo è garantire l' amore a lungo termine? Allora bisogna offrire alla gente i mezzi per sfogare i propri istinti e far sopravvivere l' amore».

...Magari con te che guardi la tua compagna mentre fa zum-zum con un altro.

«Certo! Che meraviglia!».

giuseppe cruciani

Vorrei vedere se capitasse a te. Anzi, ti è mai capitato?

«No, ma non avrei problemi».

"Ciao Giuseppe, vado a trombare con un altro, se vuoi puoi guardare". Ti aspetto al varco, guarda...

«Ovviamente dovremmo parlarne, ma gli istinti non vanno repressi. Per evitare che il rapporto finisca in vacca bisogna assecondare le esigenze altrui. Mettiamo che la tua compagna abbia delle voglie che non riesce a confessarti: quello sì può diventare un problema. Meglio sdoganarle».

Hai fatto molto sesso in vita tua?

«Ho 54 anni e sono sempre stato un traditore. Diciamo che non mi sono fatto mancare niente».

cruciani con miss escort

Quante? Un centinaio? Mille?

«Non lo so, dovrei fare una ricostruzione storica. Diciamo che non sono alle settecento dichiarate da Cassano, ma sicuramente molto più di cento».

Beh, da quando sei ricco e famoso...

«Mai avuto problemi anche prima. E comunque non sono ricco».

Uomini?

cruciani efe bal

«No, ma non per un pregiudizio, semplicemente non mi attirano. Ne ho visti diversi "in azione" dal vivo, ma era come guardare un porno. Magari prima o poi proverò un trans perché mi affascina, ma l'uccello del maschio no, non mi interessa».

Con tutto il tempo che passate insieme, una fantasia su Parenzo te la sarai fatta, dai.

«Parenzo? È la persona che mi accende meno fantasie erotiche al mondo. Ha avuto 4 figli da 2 donne diverse, quindi almeno due persone le ha convinte, ma non ha convinto me».

Magari anche lui ha superato quota cento...

«Può darsi, ma è monogamo. Per avere notizie di un Parenzo "vivace" bisogna risalire ai tempi di Telelombardia...».

Senti Giusé, in Italia si scopa molto?

«Moltissimo».

INTERVISTA DI NOVELLA 2000 A GIUSEPPE CRUCIANI

Ma c' è il virus, è un problema.

«Mah, per un periodo è stato un problema, ma ora sono ripresi anche i rapporti occasionali. La prudenza c' è, ma non batte l' istinto. Per capirci: di fronte a una trombata non c' è Coronavirus che tenga».

A me sembra che siano tutti rincoglioniti a guardare i telefoni, altro che trombatori...

«Ma va, il telefono ha aumentato le possibilità. Oggi, se vuoi, in 10 minuti ti organizzi una scopata. Non so se sia una cosa buona o no, ma è un dato di fatto».

Di sicuro l' invasione di "politicamente corretto" non andrà d' accordo con questo libro.

«Il sesso ormai è sdoganato. Anche il mio culo in copertina, per dire».

NUDI - IL LIBRO DI GIUSEPPE CRUCIANI

Ti piace?

«Sì, mi piace, e la foto non è ritoccata. Ti dicevo, il sesso è sdoganato e la maggior parte delle donne se le definisce "troie" sono contente».

Ma mica tanto!

«Ma non in senso offensivo! Nell' intimità è certamente così, ma anche dire "quella è una bella troia" non è un' offesa, ma un complimento, è come dire "è libera sessualmente". Basta con questa cosa del maschio che può trombarle tutte e la donna invece non può. Comunque, sai qual è il vero tabù oggi?».

L'omosessualità? Non credo...

il video della canzone di pupo e cruciani per escort advisor 8

«Ma va, ormai dire "io sono gay" non è un problema, anzi si monetizza pure. Il nuovo tabù è lo scambismo. Se dici "mi piace vedere" ti guardano male. Da me in radio è venuta una coppia di scambisti, ma con la faccia coperta, come i pentiti di mafia».

Ti faccio qualche inutile domanda finale e tanti saluti. C'è una politica che ti intriga sessualmente?

«Mah... Una che tutti trovano arrapante è la Azzolina, io la trovo normale, non mi attira. Ho i miei gusti, diciamo che preferisco la Prestigiacomo alla Taverna. Mentre tra le presunte bòne di eredità berlusconiana non trovo nessuna con cui farei una storia».

Posizione preferita?

giuseppe cruciani si fa massaggiare le chiappe in diretta 2

«Quella che preferisce la donna. Comanda lei. Del resto l' obiettivo è farla venire, altrimenti sei una bestia. Durante il rapporto bisogna "ragionare", per questo non sono amante delle "doppiette"».

E se non riesci a farle raggiungere l'orgasmo?

«È un fallimento».

Preferisci un rapporto sessuale o una bella partita della Lazio?

«Una grande partita della Lazio è qualcosa di non replicabile, la grande trombata la puoi fare il giorno dopo e comunque rimane un' ipotesi. Meglio godere 90 minuti che 20».

giuseppe cruciani si fa massaggiare le chiappe in diretta 1

Della Murgia cosa mi dici?

«È una che ha trasformato la lotta al sessismo nella lotta al buonsenso. È l' esponente di un femminismo radicale che vuole negare la realtà dei fatti. Una donna quando si trucca lo fa per essere guardata, quindi un uomo che la guarda di sicuro non la vuole sminuire».

Ma, in definitiva... Cosa c'è dentro 'sto libro?

«È un inno alla libertà di utilizzare il proprio corpo come si vuole. Per godere, certo, ma anche per fare carriera. Non c'è niente di male».

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 10

Non mi hai raccontato la tua prima volta!

«Fu con una compagna di mio fratello di un anno più giovane: io 17, lei 16 alla Casa del Pellegrino di Siracusa, una specie di ostello gestito dai preti. Eravamo in gita con il liceo classico Virgilio di Roma. Stavamo andando in pullman a vedere le tragedie greche. Eravamo in questo stanzone...».

E come andò?

«Una tragedia, appunto».

E il tuo rapporto migliore?

«Sempre quello che deve venire».

alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara 3 cruciani sgarbi GIUSEPPE CRUCIANI