24 apr 2022 15:44

“BISOGNA UCCIDERE MACRON!” – TUTTA PUBBLICITÀ PER IL PRESIDENTE FRANCESE: UN PAZZO ENTRA IN UNA CHIESA A NIZZA E ACCOLTELLA UN PRETE E UNA SUORA: L’AGGRESSORE È UN TRENTENNE FRANCESE “SQUILIBRATO” E NON È SCATTATO NESSUN ALLARME TERRORISMO – IL SACERDOTE È GRAVE, MA NON IN PERICOLO DI VITA, LA SUORA È FERITA SOLO LIEVEMENTE. È STATA LEI A TENTARE DI DISARMARE L’UOMO…