“BISOGNEREBBE PIGLIARE LA TANICA DI BENZINA E DARGLI FUOCO” - DIECI AGENTI DEL CARCERE DI SAN GIMIGNANO SONO STATI CONDANNATI PER TORTURA E LESIONI AGGRAVATE NEI CONFRONTI DI UN DETENUTO TUNISINO: LO HANNO TRASCINATO IN CORRIDOIO, SPOGLIATO E PICCHIATO CON CALCI E PUGNI – LA SENTENZA DEL GUP RIGUARDA SOLO GLI AGENTI CHE HANNO OPTATO PER IL RITO ABBREVIATO: GLI ALTRI CINQUE ANDRANNO A PROCESSO – IL SERVIZIO DE "LE IENE"

DIECI AGENTI DEL CARCERE DI SAN GIMIGNANO CONDANNATI PER TORTURA

Maria Vittoria Giannotti per "La Stampa"

CARCERE DI SAN GIMIGNANO

Erano accusati di aver preso parte al pestaggio di un detenuto tunisino in una cella del carcere di San Gimignano nell'ottobre del 2018. Ieri dieci agenti dell'istituto penitenziario del Senese sono stati condannati per tortura e lesioni aggravate: le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi.

La sentenza del gup di Siena riguarda solo gli agenti che avevano optato per il rito abbreviato: per accertare le responsabilità di altri cinque colleghi, rinviati a giudizio, si terrà il processo, previsto per il prossimo 18 maggio. Per la vittima, che non ha mai sporto denuncia, forse per timore, il giudice ha stabilito un risarcimento di 80mila euro. L'inchiesta della Procura di Siena era scaturita dalla denuncia di una operatrice e dai racconti di altri carcerati.

Il trentunenne tunisino era recluso in isolamento per reati legati allo spaccio. L'episodio si sarebbe verificato in occasione di un trasferimento in un'altra cella dello stesso penitenziario: l'uomo sarebbe stato trascinato in un corridoio, poi sarebbe stato spogliato dei pantaloni e picchiato pesantemente, con calci e pugni, tra grida e minacce. Poi, finito il pestaggio, sarebbe stato lasciato svenuto in una cella.

il servizio delle iene sulle torture al carcere di san gimignano

Agli agenti finiti nel mirino degli inquirenti era stato contestato per la prima volta il reato di tortura, introdotto nella legislazione italiana dal 2017.

il servizio delle iene sulle torture al carcere di san gimignano 1 il servizio delle iene sulle torture al carcere di san gimignano 4 il servizio delle iene sulle torture al carcere di san gimignano 2 il servizio delle iene sulle torture al carcere di san gimignano 3