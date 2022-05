“BLANCO PALPATO? SIAMO PATETICI! CHE SI PARLI DI QUESTE CAZZATE È ASSURDO. DOBBIAMO RIDERCI SU” - OLIVIERO TOSCANI SCATENATO CONTRO IL POLITICAMENTE CORRETTO: “ALZI LA MANO L’UOMO CHE NON È MAI STATO PALPATO. IO SONO STATO IN COLLEGIO DAI PRETI E NON FACEVANO ALTRO CHE CERCARE DI PALPARE” - E POI ATTACCA LE TURBO-FEMMINISTE: “SONO TUTTE BRUTTE, NON SI VOGLIONO BENE. NON SI PIACCIONO. E QUINDI COMBATTONO LA LORO ACQUISITA BRUTTEZZA”

Da https://mowmag.com/

oliviero toscani

Oliviero Toscani scatenato contro il politicamente corretto e le femministe Intervenuto ai microfoni di BlackList per MOW, il fotografo italiano più famoso al mondo (e più provocatorio) ha stigmatizzato chi sta attaccando la giovane fan che a un concerto si è premessa di palpare nelle parti intime il cantante Blanco e poi, non contento, ha tuonato contro le femministe che hanno fatto cambiare l’evento “Miss Lato B” alla Pro Loco di Bollengo, nel torinese, in un più politicamente “Miss Sorriso”.

Oliviero Toscani, che ne pensa delle discussioni sulla palpata a Blanco?

Siamo patetici! Con tutti i problemi che abbiamo, che si parli di queste cazzate è assurdo. Dobbiamo riderci su. Lui si è lamentato?

No. Ma qualcuno fa il parallelo con Greta Beccaglia, la giornalista “palpata” fuori da uno stadio.

Qual è l’uomo che non è stato mai palpato una volta nella sua vita? Da un uomo o da una donna.

A lei è capitato?

Io sono stato in collegio dai preti e non facevano altro che cercare di palpare. Posso dirlo ad alta voce.

È grave quello che sta dicendo.

Alzi la mano chi non è mai stato palpato una volta in vita sua, lo ripeto.

blanco a piazza duomo

Se fosse stata una donna al posto di Blanco?

Uguale! Cosa facciamo, discriminazione? Per una donna è un palpeggio diverso da un uomo?

Il politicamente corretto ha colpito anche nella Pro loco di Bollengo, nel torinese, dove l’evento “Miss Lato B” è stato costretto a cambiare in “Miss Sorriso”.

Il culo è meno importante della faccia? È incredibile. Un bel culo è come una bella faccia.

Una volta si faceva anche “Miss maglietta bagnata”.

Il problema è che chi vuole il politicamente corretto è perché è politicamente scorretto. Maleducatamente scorretto!

OLIVIERO TOSCANI - CAMPAGNA PUBBLICITARIA JESUS JEANS

Lei è un cultore del culo come Tinto Brass?

Il mio Jesus Jeans era un culo! Anche perché ormai è tutta una messa in scena teatrale, come si vestono i personaggi e come vanno sul palco. Rientra tutto in questo happening. Non erano in classe durante una lezione di etica. Se fosse stata una ragazza che in classe mette la mano sul ca**o al professore, allora sarebbe stato diverso, ma Blanco canta canzoni provocatorie sul sesso, cosa vuoi dirgli? Il problema delle femministe è essere femmine. Non donne, femmine.

Cosa intende?

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 1

Essere femminista è uno sbaglio. Non sono “donniste”, ma femministe. Il loro problema è non sentirsi esseri umani, ma femmine. È nella loro radice, le conosco da 60 anni. Hanno iniziato le donne della mia generazione queste cazzate. Non tutte, alcune utili per una giustizia umana, altre sono delle fanatiche che hanno il problema anche di essere brutte esteticamente.

Ma come brutte?

Sì, perché non si vogliono bene, non si piacciono. E quindi combattono la loro acquisita bruttezza.

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 2 mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 5 mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 4 mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 3