IL “BODY POSITIVE” DEL PORNO - NON BISOGNA ESSERE BELLI E PERFETTI PER SFONDARE NELL’HARD, LO DIMOSTRA IL SUCCESSO STRAORDINARIO DI JORDI “EL NINO” POLLA, L’ATTORE PIU’ VISTO SU PORNHUB - HA 26 ANNI E UN FISICO MINUTO GRAZIE AL QUALE SI ADATTA A FILMATI SPECIALI, IN ACROBAZIE STRAMBE E ELABORATISSIME - QUANDO NON E’ SUL SET, FA LO YOUTUBER, È SEGUITISSIMO, CON 3,87 MILIONI DI ABBONATI PER 343 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI - FOTO E VIDEO V.M 18

JORDI EL NIÑO POLLA - VIDEO:

https://bit.ly/3kUxEoR

https://bit.ly/3j7a9Iv

https://bit.ly/30e3Iw2

Barbara Costa per Dagospia

jordi el nino polla 7

Noi del porno del "body positive" e dei "bei" corpi non sappiamo che farci, perché nel porno i canoni estetici non esistono, mai sono esistiti. Questo non vuol dire che va bene tutto (un pene deve essere sui 18 cm, per inderogabili esigenze tecniche: il pene deve essere visto, e bene, in tutto quello che combina negli orifizi in cui va in scena) bensì significa che puoi avere un corpo bello quanto ti pare, naturale o rifatto, e ottenerci il nulla. Se così non fosse non si spiegherebbe perché nel porno professionale lavorino pornostar obese, o perché una "grossa" come Angela White stia su un trono che colleghe taglia 40 si sognano.

jordi el nino polla

Entra in questo ordine di idee, e guarda questo ragazzo qui: ti piace? È uno scricciolo, ha i denti storti, si chiama Jordi El Niño Polla, ed è attualmente il pornostar più visto su Pornhub. Lui, quella faccia lì, quel fisico lì, quel pene lì (20,5 cm, sembra più grosso data la "scarsità" del resto!). Jordi è spagnolo, ha 26 anni, e se ti chiedi come abbia fatto a superare attori porno di ben altra "levatura", ti dico subito che non è un raccomandato. Jordi a 18 anni viveva con mamma e papà e 3 fratelli, era uno studente come tanti, non più vergine da pochi mesi, e passava il tempo a smanettare sul web. Tappa fissa: i siti porno.

jordi el nino polla tw 1

Ed è su uno di questi, "FaKings", che vede l’annuncio di un casting: Jordi compila il form, vi allega alcune sue foto, e spinge invio. E dopo una settimana quelli di FaKings rispondono, e lo convocano per un provino. Jordi ci va, non dicendo niente a nessuno, un po’ perché si vergogna, un po’ perché se la fa sotto. Sul set, lo mettono alla prova con 2 attrici milf. E Jordi, malgrado la paura e l’impaccio... "ce la fa".

jordi el nino polla nacho's gucking amateurs 4 milfs

È un toro che funziona, in erezione, come durata e prestazione, quelli di FaKings sono soddisfatti, gli fanno firmare la liberatoria per mettere il video online. Gli chiedono di scegliersi un nome d’arte se non vuole utilizzare quello reale. Ma Jordi (all’anagrafe Ángel Muñoz García) a un nome d’arte non c’ha proprio pensato. È FaKings ad affibbiargli il soprannome che lo rende celebre, Jordi The Dick Boy sui siti USA, e tu traducilo con più trivialità possibile..! Il video-provino a views va molto bene, e Jordi viene messo sotto contratto a 2 scene a settimana.

Dopo pochi mesi gli vengono affidate anche mansioni di produzione, e Jordi a 18 anni e mezzo si ritrova con grandi responsabilità, un lavoro full-time, da mezzogiorno a notte fonda. Jordi salta gli esami di maturità, un azzardo che dopo 3 anni di duro pornare ecco come lo ripaga: via twitter lo contatta Brazzers, il top del porno internazionale. Jordi vi gira 2 scene, che surclassano le altre del brand. Brazzers fa ciò che di rado fa con attori non americani: mette Jordi sotto contratto in esclusiva.

jordi el nino polla in ufficio

Oggi Jordi è anche regista – con lui ha girato, e da poco rigirato, la nostra Martina Smeraldi – e ha già scritto la sua (prima?) autobiografia. Da 4 anni, è fidanzato e convive con Veronica, sua coetanea e compaesana (sono nati e cresciuti a Ciudad Real), che sui set porno è assistente di produzione.

Gli stessi set dove il suo ragazzo è assidua preda di milf e che però, da star di punta di Brazzers, ha sceneggiatori che gli ideano porno su misura, in cui si cimenta in ruoli diversi dall’adolescente in piena tempesta ormonale. La "piccolezza" di Jordi si adatta a porno speciali: lui riesce in acrobazie strambe, sc*pa e si fa sc*pare in posizioni paradossali e elaboratissime (da non rifare a casa, mai, neppure ubriachi fradici!).

jordi el nino polla tw 2

Se vuoi sapere com’è la giornata tipo di una star del porno, eccoti la sua: si sveglia presto, doccia e colazione. Arriva un autista che lo porta sul set. Porna. Pausa pranzo. Di nuovo a pornare. A sera, l’autista lo riporta a casa. Così tutti i giorni, tranne i fine settimana, e se non è su un aereo a spostarsi tra Londra, Madrid (dove vive), Los Angeles. Quando non porna, Jordi fa lo youtuber, è seguitissimo, con 3,87 milioni di abbonati per 343 milioni di visualizzazioni. L’entità del suo conto in banca non riesco a trovarla da nessuna parte.

jordi el nino polla e veronica

Morale della storia: cosa serve per diventare un pornostar, oltre un pene sopra la media se possibile funzionante senza punture e alla presenza di estranei? Cervello, sacrificio, più tipo di sesso ti piace fare meglio è, capacità di sopportare sicure solitudini e vita pseudo-monastica fuori dal set (a nanna presto, se il giorno dopo devi girare devi ronfare 8 ore, sui set ce ne stai anche 12, la gran parte ad aspettare il tuo turno di sc*pare a comando). E poi, cosa fondamentale: diventa devoto a san C*lo.

jordi el nino polla (1) jordi el nino polla 4 jordi el nino polla martina smeraldi jordi el nino polla martina smeraldi 1 jordi el nino polla martina smeraldi 2 jordi el nino polla jordi el nino polla e veronica 1 jordi el nino polla 5 jordi el nino polla (2) jordi el nino polla sandra star jordi el nino polla tw 3

jordi el nino polla jordi el nino polla 6 jordi el nino polla 2 jordi el nino polla (3) jordi el nino polla 3 jordi el nino polla sandra star (2) jordi el nino polla milf jordi el nino polla e veronica brazzers party jordi el nino polla fidanzata veronica