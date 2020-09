LA “BUONA NOVELLA” - CAPITAN AMERICA COME MAMMA L’HA FATTO: CHRIS EVANS PUBBLICA PER ERRORE SU INSTAGRAM UNA FOTO DEL SUO PISELLO - SERENA ENARDU CONTRO SFERA EBBASTA: “HA MINACCIATO DI PICCHIARE MIO FIGLIO” - IL “CAPRA, CAPRA, CAPRA” DI SGARBI DIVENTA UN MARCHIO – IL PAPÀ DI UNA NUOVA TRONISTA È FIDANZATO CON UN’EX GIEFFINA – MARIA LA SANGUINARIA SCOPRE I TEATRINI A “UOMINI E DONNE” E IL CORTEGGIATORE SCOMPARE – SCAZZI TRA INFLUENCER: GIAN MARIA SAINATO INFILZA TOMMASO ZORZI

Ivan Rota per "Novella 2000"

stefano di martino

C’è un nuovo corteggiatore a “Uomini e Donne”, il suo nome è Moreno Napoli . In moltissimi non hanno potuto fare a meno di notare l’impressionante somiglianza tra lui e Stefano De Martino , ex marito di Belen Rodriguez. Tuttavia non è la prima volta che vediamo il volto del ragazzo. Ha giá partecipato a I Soliti Ignoti.

Serena Enardu scaglia accuse molto pesanti contro il rapper italiano Sfera Ebbasta . L’imprenditrice sarda si lascia andare in un duro sfogo su Instagram a causa di un episodio verificatosi nella città di Milano. Si tratta di un incidente di suo figlio mentre era caduto dal monopattino. Stando al racconto della donna, il cantante lo avrebbe minacciato di picchiarlo. Sará vero?

sophie codegoni

Il «capra, capra, capra» di Vittorio Sgarbi diventa un marchio. Lo storico ferrarese, saggista e critico d’arte: «Da oggi sono in vendita!». Polo, agende, tazze da caffè, cuscini. E in preparazione camicie, occhiali, sciarpe. Una parte del ricavato delle vendite sarà destinato al finanziamento di borse di studio rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori. “ Il voler creare il marchio Capra di Vittorio Sgarbi è nato da una mia idea che ho esternato a Sabrina Colle.

Sabrina oltre ad essere la compagna di Sgarbi è un’artista poliedrica e geniale ed ha accolto subito con entusiasmo l’idea. Ho pensato e proposto per la comunicazione Beatrice Gigli perché è una brava e seria professionista. La Gigli communication - afferma l’Avvocato Antonia Postorivo - tra l’altro si è occupato anche della collocazione sul mercato del marchio di Rocco Siffredi. Diciamo che Vittorio Sgarbi e Rocco Siffredi insieme non sono male “

serena enardu 1

Filippo Champagne é una star di Instagram (@filippochampagne): sin da giovane ha la passione per il vino tramandata da suo nonno siciliano. A 28anni con una situazione economica migliore comincia ad assaggiare i primi champagne fino a quando qualche anno dopo diventerà il suo cavallo di battaglia. diventa un grande sbocciatore e nel suo locale preferito alla milanese Gintoneria comincia a “sciabolare” con qualsiasi oggetto che non sia di plastica , dal bicchiere al cucchiaio fino a bottiglia su bottiglia perché con la spada o la sciabola è troppo facile e a lui piacciono le cose difficili.

moreno napoli

Diventa un vero e proprio influencer su instagram con piu di 90mila follower tra cui tanti personaggi famosi dello spettacolo e diversi calciatori , beve tutti i migliori champagne ma soprattutto quando beve fa divertire i suoi seguaci che lo chiamano il dio della “gaina” ( si intende quello stato di ebrezza che lo fa tornare sempre bambino). alcune sue frasi sono epiche.

La conduttrice “acchiappa-share” di Domenica In , Mara Venier cosí si é rivolta a Anna Tatangelo: “Quando ti ho vista la prima volta a cantare Guapo, che ti muovevi in quel modo particolare, ho pensato: ma Anna è impazzita ? Ma è lei? Ho faticato a riconoscerti”. La cantante dice: “ In realtà è venuta fuori la vera me. Quella che vedi oggi, la donna che sorride di più si diverte e trova un equilibrio, questa sono io”. Senza Gigi D’Alessio ha cambiato vita, musica e look.

man lo zhang

Capitan America come mamma l’ha fatto: Chris Evans ha pubblicato su Instagram per errore e dopo pochi minuti ha rimosso una foto del suo pisello. Nudo a letto e eccitato. A meno che Evans non abbia foto di piselli altrui.....

Mercoledi 16 settembre, nella bellissima cornice della terrazza di Cesarina Ferruzzi, si è svolta la presentazione di "Nel nome del Giglio", romanzo d'esordio della giovane scrttrice Lavinia Fonzi. La serata ha visto la partecipazione di Francesca Chelli, Beauty Ambassador e influencer, cha ha intervistato l'autrice. D

enzo e pamela

urante il colloquio Lavinia Fonzi ha raccontato alcune curiosità sulla nascita del romanzo e sul contesto storico in cui è ambientato. Si tratta di una storia d'amore e avventura ambientata a Firenze durante la Rivoluzione francese: due giovani,legati da rapporto tormentato, dovranno collaborare in una pericolosa missione da cui dipende la sorte della loro città. Gran buffet a cura di Francesca Leggieri del ristorante Parioli. Presenti l’iconica Daniela Javarone, Massimo Basile, editore di Celebre Magazine, Rinascimento Magazine e altre riviste del lusso, Laura Pagani Cesa, Sara Ravizzotti, Maureen Salmona, Maria Pacolli, Cinzia Leutenegger, Pierre Prandini, Katia Fernandez, Stefano Masullo e naturalmente la mamma della scrittrice Laura Astrologo Porché, blogger, magazine contributor nel settore della gioielleria.

cristiano malgioglio

Il Ciclo de I Sette Messaggeri, promosso da Fondazione Maimeri su di un progetto di Andrea Dusio, ha visto in scena martedì 15 settembre alle 18.30, presso il Giardino della Triennale a Milano, il Dialogo sull'Immaginario. Con i direttori creativi Vicky Gitto e Giuseppe Mastromatteo, i fotografi Marco Craig e Settimio Benedusi, la designer Elisa Ossino hanno ragionato intorno alla rigenerazione della creatività, attraverso i nuovi linguaggi, i reperti della memoria del mondo da cui veniamo, le interferenze della realtà nella comunicazione visiva, anche alla luce del periodo di straordinaria discontinuità che stiamo attraversando.Showcase del jazzista Gaetano Liguori, che ha eseguito brani tratti da "Un pianoforte per i Giusti".

chris evans

E’ stata inaugurata il 10 settembre e continuerá sino al 4 ottobre alla Fabbrica EOS la prima mostra personale a Milano di Davide Bramante, “un artista che ha scelto la fotografia per stare dalla parte dell’arte”, così lo descrive Giacinto Di Pietrantonio curatore della mostra e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera.

«Il mio modo di fotografare è identico al mio modo di ricordare, pensare, sognare, sperare, tutto avviene per sovrapposizioni temporali e spaziali», così l’artista siciliano descrive la sua ricerca fotografica. Le opere rappresentano visioni simultanee che spesso vengono accostate ad uno stile futurista.

Attraverso delle stratificazioni, Bramante presenta delle immagini che fanno da specchio alla società contemporanea in un gioco di luci e ombre che si sovrappongono unendo fino a 9 fotogrammi

capra by sgarbi

Un parterre davvero trasversale nel giardino del romano Hotel de Russie: seminascosti , lo scrittore Roberto Saviano con la collega Michela Murgia che mangiava a quattro palmenti , al tavolo vicino la splendida moglie di Vincent Cassell Tina Kunakey con il bel fratello modello Zakari. Poi Ginevra Elkann e Tamu McPherson, ma il pezzo forte era la coppia Manuele Malenotti e Isabella Borromeo. Sempre più innamorati tanto che l’algida e controllata Isabella si lascia andare a (per lei) insolite effusioni. I presenti dicono che avrebbe accarezzato le cosce del suo Manuele...

anna tatangelo 3

Alfonso Signorini ha fatto una gaffe al Grande Fratello Vip. Il conduttore ha detto che Antonella Elia é la sola ex concorrente del programma che é diventata oggi opinionista, dimenticandosi Cristiano Malgioglio. In effetti,il cantautore é stato il primo e gli internauti si sono scatenati. Vedremo se Signorini rimedierà dando a Cesare quel che é di Cesare...

Stefano Codegoni è il papà di Sophie Codegoni, la nuova tronista 18enne del noto programma Uomini e Donne in onda su canale 5. La ragazza, oltre ad avere colpito il pubblico per la sua bellezza, è stata notata in quanto suo papà è il compagno di un’ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Man Lo Zhang , una ragazza di origini cinesi diventata ormai un’attrice. Sophie lavora nello showroom di Chiara Ferragni. Una foto postata dalla modella sui social sembra essere identica a quella postata da una famosa collega russa. Questo fa presumere che lo scatto sia stato rubato . Inoltre in molti dicono sia già ricorsa alla chirurgia estetica...

a casa di cesarina ferruzzi

Un disco di melodie, pianoforti ed elettronica , è questa l’anima di “FACILE”, nuovo album solista di Davide “BOOSTA” Dileo ,tastierista e co-fondatore dei Subsonica. Boosta é stato fidanzato con la sempre lanciatissa Miriam Leone e alcuni dicono che ora abbia un debole per un’attrice benedetta...

Paris Jackson ha rilasciato un’intervista al format di Facebook Watch “ Unfiltered “, in quest’occasione ha rivelato il suo passato doloroso. La sua adolescenza è stata segnata dalla depressione per la perdita di suo padre Michael. Ha rivelato di aver tentato il suicidio.

antonia postorivo e silvio berlusconi

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip , l’influencer Gian Maria Sainato ha pubblicato una serie di tweet contro un ragazzo del cast: “Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede” – ha twittato – “E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet”. Il riferimento é a Tommaso Zorzi con il quale aveva partecipato al reality Riccanza. Tommaso ce l’ha sempre avuta con Sainato. Sarebbe bello farglielo entrare a sorpresa nella casa: Zorzi darebbe i numeri.... In ogni caso Tommaso ha già litigato con Patrizia de Blanck che Zorzi, da gran signore, ha definito nobile decaduta....

maria de filippi

Maria De Filippi si é arrabbiata,A ‘ Uomini e Donne ’, verso la fine dell’ultima puntata della settimana appena trascorsa, il cavaliere Enzo Capo ha chiesto il numero di telefono a Valentina Autiero . Questa mossa a sorpresa, era già stata prevista precedentemente da Pamela Barretta . Maria De Filippi ha affermato: “ Pamela ci aveva già detto che Enzo avrebbe chiesto il numero a Valentina, per fare la storiella finta” . In pratica, tutto un teatrino.

Ennesima prova superata per la nota Associazione Occhio dell' Arte APS e la sua Presidente Lisa Bernardini . Ha riscosso infatti grande successo a Venezia all’hote Cá Sagredo con l’appuntamento culturale dal titolo "Lo chiamavano Trinità" - Racconti da una magia (1970/2020), in occasione dei 50 anni dall'uscita dal film cult.

Sono Elena Fabrizi , nota a tutti come Sora Lella , e Lino Banfi il re e la regina della commedia italiana. A decretare la coppia il contest via social, sulla sua pagina Facebook ufficiale, ideato dal " Festival della Commedia Italiana" , che si è concluso domenica sera a Formia , in provincia di Latina.

tommaso zorzi

I due sono riusciti a battere, durante la finalissima, Eduardo De Filippo, Bud Spencer, Totò, Sophia Loren , Monica Vitti e Milena Vukotic .“ Ma non dovevate farmi questo! - ha commentato Lino Banfi , intervenuto con un videomessaggio durante il momento della proclamazione - Mi sento troppo felice, al punto da vergognarmi. Sapete che significa arrivare primo in classifica battendo Totò, Bud Spencer e tanti altri nomi che sono i miei grandi maestri? Purtroppo non posso essere lì, ma tornerò presto"

cristiano malgioglio e chef sebastien

antonia postorivo anna tatangelo 1 anna tatangelo 2 anna tatangelo 4 anna tatangelo 5 anna tatangelo anna tatangelo 6 anna tatangelo 7 anna tatangelo 8 anna tatangelo 2