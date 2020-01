27 gen 2020 15:01

“SUL BUS NON SI FUMA” – A BARI UN AUTISTA DI LINEA INVITA DUE GIOVANI A SPEGNERE LA SIGARETTA SULL’AUTOBUS E VIENE PICCHIATO - L'UOMO HA RIPORTATO LA ROTTURA DEL SETTO NASALE, I DUE AGGRESSORI SONO SCAPATTI. NON È, INFATTI, IL PRIMO CASO, IN PUGLIA, IN CUI UNO DEI CONDUCENTI DI UN'AZIENDA DI TRASPORTI PUBBLICI VIENE AGGREDITO. A TARANTO…