“SUI BUS C’È PAURA DEL CONTAGIO” - E A ROMA È BOOM DI CORSE IN MONOPATTINO: GIÀ 20 MILA - RISPETTO A UNA GIORNATA MEDIA PRE- PANDEMIA, È TORNATO SUI MEZZI PUBBLICI SOLO IL 36,8% DEGLI UTENTI…

Valentina Lupia per “la Repubblica”

monopattino elettrico 9

Circa 20mila corse con un risparmio di CO2 che supera gli 85 mila chilogrammi. È questo il bilancio della prima settimana di monopattini elettrici in sharing degli operatori Helbiz, Lime, Bird e Dott, arrivati a Roma in collaborazione col Comune. Ancora un dato interessante: il percorso medio supera i 2,5 chilometri e sfiora i 3.

Altro che primo o ultimo miglio per raggiungere la stazione più vicina, insomma: i romani stanno usando i monopattini ( come anche le e-bike) per arrivare direttamente a destinazione. Secondo Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit, l' app del trasporto pubblico presente in tutto il mondo e che a Roma collabora con Atac, questo accade perché « gli utenti abituali del trasporto pubblico hanno oggi molta diffidenza nel tornare ad utilizzare i mezzi come nel periodo antecedente all' emergenza Covid- 19 » .

monopattino elettrico 10

Paura del contagio, insomma. E infatti, rispetto a una giornata media pre- pandemia, è tornato sui mezzi pubblici solo il 36,8% degli utenti.

Come si muovono, dunque, i romani in questi giorni? Per lo più con un mezzo privato, certo, ma l' arrivo di 4 mila monopattini nel giro di una settimana, a cui tra un mese se ne dovrebbero aggiungere altri duemila circa, ha offerto ai cittadini una possibilità in più. Almeno a quelli del centro storico, di zone semi- centrali ( Parioli, Flaminio, Ostiense) e zone semi- periferiche, da San Paolo a Portuense, che sono alcune delle aree coperte dal servizio.

Quantificando, sui mille monopattini dell' operatore Helbiz, già era presente a Roma dall' autunno scorso con le e-bike, i romani sono saliti fino ad ora per circa 5 mila volte. Più o meno 12 mila i chilometri percorsi, con un tragitto medio che sfiora i 3, grazie anche alla tariffa conveniente: 15 centesimi al minuto, a cui si aggiunge l' euro per lo sblocco della corsa. Lime, azienda californiana che ha dotato i monopattini di ammortizzatori all' avanguardia che dovrebbero far soffrire meno il passaggio sui sanpietrini, ha registrato circa 6 mila corse, per un totale di oltre 12 mila chilometri percorsi e un tempo medio di noleggio di 19 minuti.

monopattino elettrico 1

Bird ( 25 centesimi al minuto) preferisce non rilasciare dati più precisi ma chiarisce che il primo riscontro è più che positivo, tanto che starebbe già lavorando per aumentare ( tra un mese) la propria flotta di mille monopattini. I mezzi Dott (verranno presentati oggi, ma già in strada da venerdì) vantano una pedana più larga degli altri e vengono noleggiati per circa mille corse al giorno: « Abbiamo venduto più di 250 abbonamenti settimanali » , spiega il responsabile italiano dell' azienda europea, Andrea Giaretta. Insomma, al netto di buche e difficoltà sui sanpietrini, «i servizi in sharing ai romani piacciono » , dice l' assessore alla Roma in Movimento, Pietro Calabrese.