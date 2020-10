26 ott 2020 20:00

“CADAVERI, CADAVERI OVUNQUE” – IL VIDEO HORROR DI UN OPERATORE SANITARIO IN UN OSPEDALE IN RUSSIA: NELLE IMMAGINI DECINE DI MORTI PER CORONAVIRUS SONO ACCATASTATI NEI CORRIDOI IN ATTESA CHE I PARENTI, MALATI ANCHE LORO DI COVID, LI RECUPERINO – STESSE SCENE IN ALTRI OSPEDALI, A ROSTOV SUL DON 13 PAZIENTI SONO DECEDUTI PER MANCANZA DI OSSIGENO – E MENTRE NEL PAESE IL NUMERO DEI MORTI È MISTERIOSAMENTE FERMO A POCO PIÙ DI 17MILA, CHE FINE HA FATTO IL VACCINO SPUTNIK? - VIDEO