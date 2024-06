“A CANNES SONO STATA STRATTONATA BRUTALMENTE” - SAWA PONTYJSKA, MODELLA E PRESENTATRICE UCRAINA, HA RESO NOTO DI AVER DENUNCIATO GLI ORGANIZZATORI DEL FESTIVAL PER IL COMPORTAMENTO DI UN’ADDETTA DELLA SICUREZZA: NEL VIDEO SI VEDE LA BONONA CHE TENTA DI SCENDERE LE SCALE, MA VIENE PLACCATA CON VEEMENZA E SPEDITA NEL RETRO – GLI ORGANIZZATORI SI SONO DIFESI SPIEGANDO CHE… - VIDEO

Sawa Pontyjska, modella e presentatrice ucraina, ha denunciato gli organizzatori del festival di Cannes per il comportamento di un’addetta alla sicurezza. La donna ha rivelato alla BBC di essere stata “strattonata in maniera brutale” mentre partecipava al red carpet del film “Marcello mio”, presentato lo scorso 21 maggio.

«Continuava a spingermi verso l’interno per fare in modo che nessun potesse vedere cosa stava facendo – ha detto la modella – Alla fine mi ha sbattuta fuori dalla porta sul retro». La sua testimonianza è corroborata da un video postato su TikTok e visto milioni di volte. Pontyjska ha detto di essere spaventata e che l’atteggiamento dell’addetta alla sicurezza ha leso la sua reputazione, causandole “danni psicologici”. Motivo per cui ha chiesto agli organizzatori un risarcimento da 100mila euro.

Gli organizzatori si sono difesi e, a “Hollywood Reporter”, hanno spiegato che solo gli attori della specifica première cinematografica, i componenti della giuria o i rappresentanti degli sponsor possono sostare sul red carpet. Lo stesso non vale per le persone invitate che non possono fermarsi sul red carpet per scattarsi foto: devono entrare velocemente nel palazzo in modo tale da evitare che si crei calca e per scongiurare ritardi nell’inizio delle proiezioni.

Non è l’unico caso in cui la sicurezza di Cannes è finita nel mirino. La stessa addetta ha avuto diversi diverbi con altre attrici: è successo con la statunitense Kelly Rowland, con la dominicana Massiel Taveras, fermata mentre mostrava la coda del suo abito e la sudcoreana Im Yoon-a, che si era fermata sulle scale per farsi scattare delle foto.

