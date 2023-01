L'EUROPA A DUE VELOCITÀ NEL CALCIO: C'È CHI NON PUÒ SPENDERE UN EURO, E CHI BUTTA CENTINAIA DI MILIONI SENZA FARE UN PLISSÉ – LE SQUADRE INGLESI NON BADANO A SPESE NEANCHE NELLA SESSIONE DI CALCIOMERCATO: IL CHELSEA È PRONTO A SBORSARE 120 MILIONI PER ENZO FERNANDEZ (SAREBBE IL CENTROCAMPISTA PIÙ CARO DELLA STORIA DEL CALCIO) - IN ITALIA SI APRONO OGGI LE DANZE PER IL MERCATO DI RIPARAZIONE MA LE SQUADRE ITALIANE SI DEVONO ACCONTENTARE DI GIOCARE IN DIFESA...