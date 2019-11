“CAPISCO BRIATORE” - UNA LETTRICE SCRIVE AL “FATTO”: “VEDO UN GRAN PARLARE DI FLAVIO BRIATORE, ANNI 69, E DELLA SUA NUOVA FIAMMA DI 20 ANNI. QUANDO AVEVO 23 ANNI SONO STATA LA COMPAGNA MOLTO GIOVANE DI UN IMPRENDITORE MOLTO VECCHIO - ERO INNAMORATA? SÌ. DI LUI, DELLA SUA SOLIDITÀ E PERCHÉ NO, ANCHE DELLA BELLA VITA CHE FACEVAMO IN GIRO PER IL MONDO E ORA LA GREGORACI…” - LA RISPOSTA DI SELVAGGIA LUCARELLI

"IO, A 20 ANNI, CON UNO DI 63". BRIATORE, LA BABY FIDANZATA E L'EX GREGORACI "INORRIDITA"

Dal “Fatto quotidiano”

Gentile Selvaggia, vedo un gran parlare di Flavio Briatore, anni 69, e della sua nuova fiamma di 20 anni, una ragazza bionda e molto bella che parrebbe essere anche una che studia legge e che sa il fatto suo. Non ne so molto di più perché ho solo letto la storia su Dagospia e non compro giornali scandalistici. Quindi scusa se sarò approssimativa, ma mi perdonerai se rifiuto di comprare "Novella 2000" per approfondire.

Sai perché questa vicenda apparentemente "rosa" mi colpisce? Quando avevo 23 anni sono stata la compagna molto giovane di un imprenditore molto vecchio nel ramo alimentare; queste dinamiche mi sono chiare. Credimi, si reggono tutte su equilibri simili, lo so perché ai tempi frequentavo amici del mio compagno, con fidanzate altrettanto giovani. Le conoscevo, ci parlavo, alcune sono diventate amiche (una lo è ancora, solo che lei è rimasta con il marito, io no). Il mio uomo all' epoca aveva 63 anni, 40 più di me. Siamo rimasti insieme 5 anni.

Ero innamorata? Sì. Di lui, della sua solidità e perché no, anche della bella vita che facevamo in giro per il mondo con vacanze di lusso. Io non studiavo, volevo imparare le lingue e capire cosa c'era fuori dall' Italia, per me stare con lui era una grande occasione di crescita personale, oltre che di una vita agiata, comoda e stimolante. Un coetaneo difficilmente avrebbe potuto offrirmi tutto questo. Lui era innamorato? Io credo di sì. Gli piacevano la mia curiosità, il mio entusiasmo e la mia elasticità di tempo, luoghi, abitudini. Certo, ero anche bella. Però vedi, il fatto che io potessi seguirlo e aspettarlo quando c'era da aspettarlo, faceva la differenza.

Lui con una donna realizzata, lavoratrice, impegnata, non avrebbe potuto avere nessuna relazione. Stava fuori 300 giorni l'anno circa, con chi avrebbe potuto legarsi, se non con una ragazza giovane con una vita semplice, elastica e a lui dedicata? Siamo stati felici, poi io ho iniziato a pensare al mio futuro, a sentirmi attratta dai miei coetanei, è finita. Non credo che la vita di Flavio Briatore sia tanto diversa da quella del mio ex e di sicuro a 70 anni quasi compiuti non ha neppure voglia di complicazioni.

Sempre su Dagospia ho letto che la sua ex Elisabetta Gregoraci si è stizzita, ha scritto cose tipo "sono inorridita" per l'età della ragazza. Il mio vecchio orgoglio di ragazza fidanzata con un uomo più vecchio di lei si è risvegliato. Mi ricordo questi commenti, ai tempi. Delle mie amiche, delle amiche di mia madre, di mia madre, all' inizio.

Di tantissima gente. Li accettavo, perché dal di fuori era difficile capire senza giudicare, me ne rendevo conto. E poi un po' avevano ragione, era chiaro che io stavo con un uomo più vecchio e ricco perché mi piaceva lui, ma "lui" era anche il suo potere economico e sociale; così come lui stava con me perché gli piacevo io, ma "io" era anche il potere della giovinezza. Da una come la Gregoraci però quell'"inorridisco" non lo accetto.

La signora si è sposata Briatore a 29 anni, lui ne aveva 60 (ho controllato sul web), ma stavano insieme già da qualche anno. Lei non è certo diversa da quella ragazza che oggi si accompagna col suo ex marito, o da me (ai tempi) o da tante altre come noi. Cos' è? Siccome ora è madre e ha quasi 40 anni, crede di poter passare dall' altra parte, quella dei giudicanti?

Per carità, lo faccia pure, ma le andrebbe ricordato, come diceva De Andrè, che è solo una che "dà buoni consigli perché non può più dare cattivo esempio". Sono cresciuta e invecchiata pure io, non sto più col mio fidanzato/papà, ho un compagno quasi coetaneo, ho un figlio. Però in due cose mi differenzio dalla Gregoraci: dopo la fine della mia storia ho studiato, e non mi scordo chi sono stata. Lei farebbe bene a imitarmi.

selvaggia lucarelli

Laura

Risposta di Selvaggia Lucarelli

Cara Laura, ammiro l'onestà intellettuale con cui descrivi quello che era il collante nella relazione con un uomo più vecchio. Senza retorica, senza ipocrisia. E non avevo ragionato su quanto poco, in effetti, la Gregoraci si possa permettere di giudicare una relazione del genere. Ora, per coerenza, mi aspetto anche che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni.