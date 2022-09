Luigi Ippolito per www.corriere.it

Carlo ha pronunciato oggi — poco più di 24 ore dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II — il suo primo discorso da re.

Nel discorso, trasmesso ai sudditi alle 17 ore locali (le 19, in Italia), Re Carlo III ha ricordato la madre, per la quale il Paese è entrato in lutto.

«Tutti noi siamo addolorati da questa scomparsa», ha detto, «ma condividiamo con molti un profondo senso di gratitudine per i 70 anni del suo regno. La sua è stata una vita ben vissuta; mia madre è stata una fonte di ispirazione. Ha compiuto sacrifici, in nome del senso del dovere: e io ripeto oggi, solennemente, la promessa che lei fece a suo tempo, quello di essere al vostro servizio fino alla fine della mia vita».

« La regina Elisabetta ha abbracciato il progresso, mantenendo l'attenzione alla tradizione. I nostri valori», ha detto poi, «sono rimasti saldi, e devono rimanere saldi. Anche il ruolo della monarchia deve rimanere saldo».

«È un «momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo», ha detto Carlo.

«Come mio erede, William assumerà il titolo di principe del Galles. Con sua moglie, Catherine, al suo fianco, i nuovi principe e principessa di Galles continueranno a ispirare e guidare il discorso pubblico nel nostro Paese, aiutando a portare chi sta ai margini al centro dell'attenzione, dove può essere loro dato aiuto vitale».

Carlo ha anche parlato di Harry e Meghan, per i quali ha espresso «il mio amore» e a cui ha augurato di poter continuare a costruire la loro vita Oltreoceano. Non ha nominato, invece, la prima moglie, Diana.

Carlo ha poi ringraziato più volte, in modo commosso, la madre — «la mia adorata mamma»: «A te, mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per incontrare il mio caro papà, voglio solo dire questo: grazie. Grazie per il tuo amore e la tua devozione alla nostra famiglia, e alla famiglia di nazioni che tu hai servito, con così grande diligenza, lungo tutti questi anni. Possa un volo d'angeli accompagnarti, cantando, al tuo riposo».

Al termine del discorso, nella cattedrale di Saint Paul a Londra — dove era in corso una funzione per la Regina — è stato cantato l'inno «God save the King».

