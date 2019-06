“AI CARABINIERI HO DETTO: VE SGOZZO, VE SGARO” - MASSIMILIANO MINNOCCI, DETTO “ER BRASILIANO”, RACCONTA A “LA ZANZARA” PERCHÉ HA PRESO 4 MESI PER INSULTI AI CARABINIERI: “AVEVO BEVUTO E MI È PARTITA LA BROCCA…HO VISTO CHE ARRIVAVANO AL BAR COME ROBOCOP, HO COLPITO LA GAZZELLA CO’ E MANI E HO DETTO: MA CHE SIETE VENUTI A FA, NUN HO FATTO GNIENTE…NON È FACILE CAMBIARE VITA, MI SONO DROGATO PER 22 ANNI”

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Cos’è successo? Questa è una cosa seria. Vorrei fare un preambolo. Io sto facendo un percorso molto importante. La gente per smettere di fumare ci mette una vita. Io sto facendo un percorso e purtroppo ci sono ricaduto. E’ andata come è andata”.

Massimiliano Minnocci, alias Er Brasiliano - ultra della Roma daspato, pregiudicato con varie condanne, estremista di destra e recentemente protagonista nello show radiofonico La Zanzara e ospite anti immigrati fra il pubblico di Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio su Rete4- spiega alla Zanzara su Radio 24 cosa ha portato alla condanna a 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale: “Stavo seduto in un bar. Io veramente stavolta non stavo facendo nulla, stavo semplicemente seduto, quando ho visto queste volanti che camminavano a passo d’uomo.

E lì io ho visto un’altra volta il pregiudizio delle persone che hanno chiamato le guardie e m’è partita proprio la brocca. E sono andato a dire a queste guardie, io spero che non siate venuti per me. E lì mi è partita la brocca. Gli ho detto quello che gli ho detto, tutte le frasi che sono uscite. E’ tutto vero. Ma io gliele ho dette perché la gente m’ha rotto il cazzo. Non fanno altro che additarmi. Il pregiudizio mi ha stufato”.

Queste le frasi che il Brasiliano ha detto ai carabinieri: “Carabinieri di mersa, ve sgozzo, andate via, Pietralata è mia, ve sgaro”. Poi ha colpito la gazzella dei cc con pugni e bottigliate: “Ve sgozzo, ve ammazzo”. “Mi sono bevute due cose – dice - perché avevo discusso con la mia compagna e mi sono innervosito. Sono uscito, mi sono seduto davanti ad un bar, non stavo facendo niente. E’ vero, ho colpito la gazzella dei carabinieri con due manate e ho detto: che siete venuti a fa’? Non mi devono rompere il cazzo. Gli ho detto non vi fermate perché non sto facendo nulla. Qua si sentono sempre robocop, tenuta anti sommossa, i giacchetti, i manganelli, ed io che faccio? Nun m’ero fatto…lo giuro… Mi sono bevuto tre o quattro cose e basta. Ero su di giri”.

Dice ancora: “L’alcol purtroppo mi fa questo effetto. Chiedo scusa a tutte le persone, purtroppo sono caduto e devo chiedere venia a quei ragazzi che mi seguono. Sto accumulando condanne e potrei andare in galera…”. Se non avevi fatto niente che paura avevi degli agenti?: “Perché dovete controllarmi, per che cosa? Questa volta, caro agente, io non sto facendo nulla. Per cui andate dritti, inutile che ci fermiamo, famo le tarantelle, la gente mi vede e poi chiacchiera, ci fanno i filmati. Adesso la prima cosa che fanno sono filmati con sti cazzo di telefonini. Perciò gli ho detto non scendete che facciamo il teatrino. Andate dritti. Pietralata è mia, ma è inutile che state a controllare, ma che volete, qui controllo io, ma andate dritti. Questo ho detto”.

“Mi sono drogato per 22 anni – aggiunge il Brasiliano – e sono andato pure dallo psicologo. Sapete quanti sono 22 anni? Sono la vita di una persona. Non è facile cambiare vita”. Come fai a prendertela con gli immigrati dopo quello che combini?: “Io mica piscio per terra. Non ho mai mancato di rispetto alle persone. Mica mi metto a pisciare o cagare in mezzo alla strada. Questo vi sto dicendo. Io pure se sto così, mezzo allucinato, la vecchietta la aiuto ad attraversare e basta”.

