“IL CARCERE LO CONOSCO BENE” – A “LA ZANZARA” PARLA PIETRO IOIA, EX NARCOTRAFFICANTE DIVENTATO GARANTE DEI DETENUTI DI NAPOLI TRA LE POLEMICHE: “MI SONO REINSERITO NELLA SOCIETÀ E IL COMUNE NON MI PAGA. LA COMPETENZA CI VUOLE SUL CAMPO” - “VOLETE CHE RESTI SEMPRE UN DELINQUENTE? DEVO ESSERE SEMPRE MARCHIATO? SALVINI È UN FASCISTA, FA MORIRE LA GENTE IN MARE. E LA MELONI…” – VIDEO

Da “la Zanzara - Radio24”

pietro ioia

“Il Comune non mi paga, non è un lavoro retribuito. Io ho fatto il narcotrafficante però mi sono reinserito nella società, perché non dovrei avere un incarico pubblico”. Così Pietro Ioia, ex camorrista e narcotrafficante appena nominato Garante dei detenuti dal sindaco di Napoli De Magistris (con annesse polemiche), a La Zanzara su Radio 24. “Io a Napoli da quindici anni – dice Ioia - sono un punto di riferimento per le famiglie dei detenuti”.

pietro ioia 5

Ma tra i requisiti dovrebbero esserci competenze in materie giuridiche e integrità morale. Non mi pare il tuo caso, dice Cruciani: “Ma la competenza ci vuole sul campo. Io i detenuti li conosco bene”. Ma facevi pure il sindacalista dei parcheggiatori abusivi: “No, no, non c’entra niente. Non me ne frega più dei parcheggiatori abusivi. Ho solo fatto solo un paio di trasmissioni e niente di più. Dei parcheggiatori non mi interessa, li dovrebbero arrestare”.

Giuseppe Cruciani

“Non ho mai fatto il parcheggiatore abusivo – dice ancora – anche se ho qualche nipote che l’ha fatto. Ho difeso quel parcheggiatore che non paga la camorra e che si portava 30 euro a casa al giorno. Quelli che chiedono 5, 10 euro per ogni maccchina vanno incarcerati. Li devono arrestare. Parlo dei parcheggiatori che fanno le estorsioni, dico io”. Ma fare i parcheggiatori abusivi è illegale: “Si, si. Ma io ho difeso quelli che portano il pane a casa”.

pietro ioia 3

“Cosa volete da me – dice ancora Ioia - io sono inserito, volete che resti sempre un delinquente? Devo essere sempre marchiato?”. In carcere incontrerai vecchi amici: “Gli amici vecchi non ci stanno più. C’è chi è morto, chi sta a 41bis”. Cosa pensi di Salvini?: “A me non piace proprio Salvini. Uno che fa morire la gente in mare non mi va. E’ un fascista”. E la Meloni?: “Altrettanto la Meloni. Non mi piace, fascista pure essa. Per quello che faccio io non vanno bene i fascisti. Io non faccio più male a nessuno, faccio del bene. Ero un narcotrafficante trent’anni fa. Ho scontato la mia pena 22 anni fa”

matteo salvini giorgia meloni 3 pietro ioia 4 GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI COME ALEXANDRA GRANT E KEANU REEVES – BY LUGHINO pietro ioia 7 pietro ioia 8 pietro ioia interpreta un agente di penitenziaria pietro ioia la cella zero pietro ioia 2 pietro ioia 1 pietro ioia 6