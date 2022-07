“IN CARCERE È PERICOLOSO PER SÉ E PER GLI ALTRI" – L'APPELLO DELLA MADRE DI GIACOMO SEYDOU SY, IL NIPOTE DI KIM ROSSI STUART FERMATO PER TENTATA RAPINA NEI GIORNI SCORSI – “E’ UN RAGAZZO CON DIAGNOSI DI DISTURBO BIPOLARE BORDERLINE, ANCORA FRAGILE RISPETTO ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE.. CHI SARÀ RESPONSABILE DI CIÒ CHE PUÒ SUCCEDERE ALL'INTERNO DEL CARCERE?"

"Chi sarà responsabile di ciò che può succedere all'interno del carcere?". A dirlo è Loretta Rossi Stuart, la mamma di Giacomo Seydou Sy, il ragazzo affetto da bipolarismo e arrestato nei giorni scorsi per tentata rapina a Roma, in una dichiarazione alla stampa.

"In qualità di amministratrice di sostegno, e quindi responsabile e in dovere di vigilare su Sy Giacomo Seydou, nonché come madre, io domando: un ragazzo con diagnosi di disturbo bipolare borderline - spiega - dopo essere stato trattenuto in carcere un anno deleterio per il suo stato psichico, grazie ad un ricorso alla Cedu viene finalmente affidato ad una valida Rems presso cui è in atto un percorso di recupero positivo".

La madre prosegue: "È ancora fragile rispetto alla dipendenza da sostanze, riesce ad allontanarsi dalla struttura e, avendo fatto uso, compie atti illeciti in stato di squilibrio mentale (è un paziente a doppia diagnosi soggetto a deliri e psicosi innescati dall' uso di stupefacenti); viene arrestato, il giorno dopo è condotto dalla polizia penitenziaria al pronto soccorso del Santo Spirito, con evidenti segni di autolesionismo, ed è attualmente in un reparto di Regina Coeli dove, in tale stato psicotico, è esposto ed espone gli altri a situazioni di conflittualità difficilmente controllabili".

"Avrei pensato - sottolinea Loretta Rossi Stuart - visti i pregressi, che sarebbe stato urgentemente ricondotto nel luogo di cura a cui era affidato. La domanda ora è: chi sarà responsabile di ciò che può succedere all'interno del carcere?".

