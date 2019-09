“SUL CASO EPSTEIN L’FBI HA INSABBIATO LE INFORMAZIONI SU ANDREA” - A FAR TREMARE LA CORONA INGLESE ARRIVA JOHN MARK DOUGAN, VETERANO DEI MARINE FUGGITO A MOSCA, CHE DICE DI AVER CIRCA DUECENTO ORE DI FILMATI GIRATI IN CASA DEL PORCONE – L’INTELLIGENCE BRITANNICA TEME CHE LUI ABBIA POTUTO PASSARE INFORMAZIONI SUL DUCA DI YORK AL CREMLINO, MA LUI ASSICURA: “I FILE SONO CRIPTATI E…”

DAGONEWS

John mark Dougan

L'MI6 britannico teme che la Russia sia in possesso d'informazioni in grado di collegare il principe Andrea allo scandalo di abusi sessuali che ha travolto Jeffrey Epstein.

A preoccupare l'intelligence britannica è John Mark Dougan, veterano dei Marine ed ex vice sceriffo di Palm Beach, fuggito a Mosca dopo un’incursione dei federali in casa sua. L’uomo afferma di avere centinaia di ore di riprese della casa del pedofilo in Florida e l’MI6 teme che possa aver trasmesso al Cremlino informazioni compromettenti sul duca di York.

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Tuttavia, il 42enne ha detto al Times che era "ridicolo" pensare che avrebbe consegnato qualsiasi informazione alle autorità russe. «Sono certo che l'FBI sia coinvolto in una sorta di insabbiamento su Epstein» ha detto Dougan, che è stato in Russia da quando ha cercato asilo per evitare l'arresto negli Stati Uniti per reati informatici - Ciò potrebbe assolutamente includere informazioni su Andrew, o potrebbe essere che persone dell'FBI abbiano visitato la casa di Epstein e non vogliano rivelarlo. L'FBI ha ottenuto tutti i dati che ho quando hanno fatto irruzione in casa mia. Le copie dei file non verranno mai rilasciate a meno che non accada qualcosa di spiacevole.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

Quando gli è stato chiesto quali informazioni avesse sul Principe, Dougan ha detto: «Ho un sacco di cose. Ma non sono un agente del Cremlino e non ho condiviso alcun materiale con il governo russo. Non intendo ricattare nessuno con le mie informazioni. È contro i miei principi».

Dougan ha dichiarato di avere circa 200 ore di video dall'interno delle proprietà di Epstein, comprese le scansioni dei documenti sequestrati dalla polizia. Ha detto di aver visto solo frammenti dei video, che mostravano l'interno delle stanze da diverse angolazioni. Dougan afferma che i dati gli sono stati dati da un investigatore della Florida che stava lavorando al caso Epstein.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

Tuttavia, afferma che i suoi file sono crittografati e che i codici segreti per aprirli sono detenuti da amici in tutto il mondo. «I file di Epstein rimarranno al sicuro. Non ho una copia fisica in mio possesso per motivi di sicurezza. I file sono al sicuro e le persone che li tengono non hanno idea di cosa ci sia».

JEFFREY EPSTEIN ESCE DALLA SUA CASA DI MANHATTAN CON UNA RAGAZZA BIONDA i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 1 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 2 virginia giuffre il principe andrea jeffrey epstein andrew pincipe di york il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell la casa di jeffrey epstein a palm beach 1 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 3