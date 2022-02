giovanni cassano

Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari era diventato una star dei social, utilizzando i suoi profili con video e storie seguitissime dagli utenti. Una passione che a Giovanni Cassano, detto “u curt” è costata le manette ed un ritorno in cella. Di lui, fratellastro del più famoso ex calciatore della nazionale italiana di calcio Antonio Cassano, si era parlato nelle scorse settimane.

In pochissimi giorni i suoi video su tik tok, postati dall’account “giovannicassanoucurt” avevano raggiunto le trentamila visualizzazioni, spopolando in rete. E, sempre tramite social, il 49enne, che si trovava ai domiciliari nella sua abitazione, avrebbe intrattenuto delle chat con dei suoi follower, cosa a lui non concessa in ragione della custodia cautelare alla quale era sottoposto.

L’inchiesta

I passaggi social di Cassano non sono passati inosservati ai carabinieri che hanno raccolto una serie di elementi, sottoposti alla Procura, che ha a sua volta richiesto l’aggravamento della misura cautelare per l’uomo e il suo trasferimento in carcere. Richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Cassano è ritenuto responsabile di furto pluriaggravato in appartamento, violazioni della sorveglianza speciale e guida senza patente. Lo scorso settembre era stato arrestato ma il Gip del Tribunale di Bari gli aveva concesso i domiciliari con il braccialetto elettronico. Il desiderio di celebrità, però, gli è costato un ritorno in cella.

