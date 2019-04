“CASTRATELO” – ORRORE A BRESCIA: UN NIGERIANO HA ABUSATO DI UNA BAMBINA DI 3 ANNI – L’EUROPARLAMENTARE DELLA LEGA ANGELO CIOCCA INVOCA LA CASTRAZIONE CHIMICA PER L’UOMO, CHE HA 22 ANNI ED È IRREGOLARE SUL TERRITORIO ITALIANO – È STATO ARRESTATO DOPO LA DENUNCIA DEL PADRE DELLA PICCOLA, CHE AVEVA AVUTO DELLE STRANE PERDITE DI SANGUE. POI HA SCOPERTO CHE…

Per giorni è rimasto da solo con la sua vittima, costringendola a rapporti sessuali. Un legame morboso, coltivato a casa di amici con la figlia di un conoscente. Adesso un 22enne nigeriano, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato a Brescia con l' accusa di aver violentato la bimba di 3 anni di una coppia di vicini di casa.

È stato il padre della piccola a denunciare l'episodio dopo che la figlia aveva accusato strane perdite di sangue. L' uomo, ora in carcere, è un amico del cugino del padre della giovane vittima e avrebbe trascorso dei momenti da solo con lei. Gli accertamenti effettuati al Pronto Soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia hanno confermato la violenza subita dalla bambina.

Fermato immediatamente dagli agenti, l' uomo non ha opposto resistenza, negando ogni addebito sulla violenza che sarebbe stata commessa nei giorni scorsi. Il fermo del 22enne è stato convalidato e ieri mattina è stata disposta la custodia cautelare in carcere del nigeriano.

Inevitabili le razioni politiche e immediata la richiesta di espulsione dello straniero una volta scontata la pena. «Da politica mi auguro l' espulsione immediata», ha commentato Viviana Beccalossi, consigliere regionale del gruppo misto. «Anche se da madre mi verrebbe da dire che in questo caso si farebbe un favore a chi si macchia di una colpa così mostruosa come la violenza su una bimba di tre anni. In questi giorni si parla tanto di castrazione chimica: ebbene, come non pensare che in casi del genere, se provati, questo sia un provvedimento giusto e forse troppo blando?».

Più pesante l' europarlamentare Angelo Ciocca della Lega che ha ricordato come «varrebbe la pena ripensare alle posizioni sulla castrazione chimica proposta in Parlamento». «È impensabile che un orco del genere possa tranquillamente rischiare di tornare in libertà», ha spiegato Ciocca. Ora la castrazione chimica sarebbe la garanzia che un mostro del genere non farebbe più male a nessuno».

Di più. «Per l' ennesima volta», conclude Beccalossi, «una persona che non aveva nessun diritto di soggiornare in Italia avrebbe commesso un reato gravissimo. Alla famiglia della piccola vittima va la massima solidarietà, per l' autore di questo gesto inaudito il disprezzo più totale». Nei prossimi giorni il Tribunale di Brescia avvierà le pratiche per il processo contro l' arrestato, intanto la bambina è stata dimessa dall' ospedale tornando a casa con i genitori.