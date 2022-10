“CATHERINE DENEUVE È ANTIPATICA” - I PETTEGOLEZZI DI LAMBERTO DINI: “HO AVUTO OCCASIONE DI INCONTRARLA E VI ASSICURO CHE È INSOPPORTABILE. LEI PARLA ITALIANO MA SI RIFIUTA DI FARLO E PARLA SOLO IN FRANCESE, NON È EMPATICA, SI CREDE CHISSÀ CHI MA È SOLO UN'ATTRICE, NIENT'ALTRO - PUTIN? NEL 2000 PARTECIPO' PER LA PRIMA VOLTA AD UNA RIUNIONE DEL G7 E TUTTI FURONO IMPRESSIONATI DALLE CAPACITÀ DI PUTIN, IL GIUDIZIO POLITICO ERA ESTREMAMENTE POSITIVO - NON INVIEREI ARMI IN UCRAINA MA AIUTI UMANITARI; RUSSI BOMBARDANO? ANCHE STATI UNITI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE HANNO DISTRUTTO EUROPA, LA GUERRA E' GUERRA…”

Da “Un giorno da pecora”

“Ho 91 anni ma me ne sento molti di meno, al massimo un'ottantina, nel mio caso l'età anagrafica non corrisponde a quella biologica. Mi tengo in forma camminando tutti i giorni, faccio 4 km al giorno a passo lesto, e quello aiuta...” Si racconta così, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, l'ex premier e più volte ministro Lamberto Dini, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Per mantenersi in forma segue una dieta particolare? “Mangio in modo moderato, cerco di controllarmi. E a cena bevo un bicchiere di vino rosso”.

L'ex ministro, a Un Giorno da Pecora, ha poi svelato di avere anche qualche 'vizio': “ho ancora dei sigari che mi ha regalato Fidel Castro, ogni tanto me ne fumo qualcuno in balcone. E penso: mi sto fumando 22 euro, che è il costo di ognuno di quei sigari...” Lei è sposato da 37 anni con sua moglie Donatella, cosa ne pensa del fatto che Silvio Berlusconi abbia una compagna giovanissima? “Cosa devo dire, beato lui, lo ammiro ma non lo invidio”.

Qual è a suo avviso la donna più bella del mondo? “Per me Sofia Loren, per cui ho sempre avuto una grande ammirazione, è una donna di una grande modestia – ha spiegato a Un Giorno da Pecora Dini - non come Catherine Deneuve, ad esempio, che è insopportabile e antipatica caratterialmente”. Perché crede sia antipatica? “E' il suo carattere. Ho avuto occasione di incontrarla e vi assicuro che è assolutamente insopportabile. Lei parla italiano correttamente ma si rifiuta di farlo e parla solo in francese, non è empatica, si crede chissà chi ma è solo un'attrice, nient'altro”.

Putin? “L'ho conosciuto e incontrato più volte. Nel 2000 partecipo' per la prima volta ad una riunione del G7 e tutti furono impressionati dalle capacità di Putin, il giudizio politico era estremamente positivo”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex ministro già premier Lamberto Dini, che oggi è stato ospite in studio di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Qual è il suo giudizio dello Zar dal punto di vista umano? “L'ho incontrato anche al Cremlino, io avevo i miei dossier e lui sulla scrivania non aveva nulla: sapeva già tutto a memoria. Non faceva affatto paura ed era anzi molto cortese. L'uomo era ammirato da tutti ma ha fatto l'errore della sua vita con l'invasione dell'Ucraina”.

Quali sviluppi vede in questo conflitto? “E' suscettibile di proseguire per molto tempo, pensare di sconfiggere completamente la Russia credo sarebbe un errore – ha detto Dini a Rai Radio1 - perché ha una grande forza militare”. Come se ne può uscire? “Per me le chiavi della svolta le hanno gli Stati Uniti, che combattono la guerra ucraina per indebolire la Russia, anche se per ragioni condivisibili. Oggi però gli Usa si rendono conto del grande pericolo rappresentato dalle armi nucleari e pertanto pensano ad un dialogo che porti ad un cessate il fuoco”.

Lei era ministro degli Esteri quando ci furono gli attacchi sulla Jugoslavia. Trova qualche similitudine con la situazione attuale? “Ero contrario a bombardare Belgrado o distruggere i ponti sul Danubio perché ritenevo non fosse necessario. Si dice che i russi stiano bombardando tutta l'Ucraina ma gli americani durante l'ultima guerra hanno distrutto l'Europa. Due pesi e due misure? No, la guerra e la guerra, quanto fatto dalla Russia è stato fatto dagli Stati Uniti”. Se fosse il premier italiano invierebbe armi in Ucraina. “Io invierei principalmente degli aiuti - ha concluso Dini a Un Giorno da Pecora - alle armi ci pensano gli USA”.

Meloni presidente del Consiglio? “Una donna premier nel nostro Paese è un fatto estremamente positivo, Meloni ha sorpreso tutti per la sua qualità, la determinazione e il coraggio. In questi primi giorni mi ha sorpreso, mi sento di dire una cosa: è nata una stella. Giorgia Meloni ha le qualità per diventare la Thatcher italiana". Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex ministro Lamberto Dini, che oggi è stato ospite in studio di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Meglio lei o Salvini alla guida del governo? "Assolutamente meglio Giorgia Meloni come premier".