9 giu 2022 10:39

LA “CATTIVA” SCUOLA – LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA DI UN LICEO SCIENTIFICO DI GENZANO, IN PROVINCIA DI ROMA, È FINITA AI DOMICILIARI: È ACCUSATA DI AVER TRASFERITO, IN TRE ANNI, PIÙ DI 100MILA EURO DI DUE ISTITUTI SUI PROPRI CONTI CORRENTI. COME HA FATTO? LA DONNA GODEVA DELLA TOTALE FIDUCIA DEI PRESIDI, CHE LE AVEVANO LASCIATO CARTA BIANCA: TUTTE LE PRATICHE BUROCRATICHE PASSAVANO DALLA SUA SCRIVANIA. COSÌ, TRA UN ATTO E L’ALTRO, SI METTEVA IN TASCA UN BEL PO’ DI DENARO. NESSUNO SI È ACCORTO DI NIENTE, FINCHÉ…