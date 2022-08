11 ago 2022 12:58

“CAZZO GUARDI, VAI VIA SENNÒ TI SPARO IN FACCIA” – CHE BELL'AMBIENTINO A MILANO: UN UOMO DI 55 ANNI È STATO DENUNCIATO PER AVER MINACCIATO CON UNA PISTOLA UN RAGAZZO. LA COLPA DEL GIOVANE? L’HA INCROCIATO MENTRE SI TROVAVA IN MOTORINO E HA NOTATO CHE IN MANO AVEVA QUALCOSA DI INSOLITO. AVVICINATOSI, HA CAPITO CHE SI TRATTAVA DI UN’ARMA E…