30 ott 2019 15:40

“CERCA DI SEMBRARE MENO GAY” – SCANDALO NEL MISSOURI DOVE A UN BRILLANTE POLIZIOTTO SONO STATE NEGATE 23 PROMOZIONI PERCHÉ OMOSESSUALE – PER ANNI NON HA AVUTO UNO SCATTO DI CARRIERA E QUANDO HA PROVATO A DENUNCIARE LE DISCRIMINAZIONI, I SUPERIORI LO HANNO SPOSTATO IN ALTRE STAZIONI SEMPRE PIÙ LONTANE DA CASA – TROVATO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE, I GIUDICI HANNO CONDANNATO I VERTICI A VERSARGLI LA CIFRA ASTRONOMICA DI… (VIDEO)