“CERCASI SCHIAVO” – A LIPARI QUALCUNO SI È ROTTO LE PALLE DI ESSERE SFRUTTATO DA DATORI DI LAVORO DISONESTI E HA TAPPEZZATO IL CENTRO CON UNA SERIE DI MANIFESTI PROVOCATORI CON CUI SI CELEBRA IRONICAMENTE LA FESTA DEI LAVORATORI: “PER LA STAGIONE ESTIVA 800 EURO AL MESE, 10 ORE AL GIORNO, NO TFR. CONTRATTO IRREGOLARE O STIPENDIO A NERO. GIORNO LIBERO? AH AH! GLI INTERESSATI SONO INVITATI A…”

Da www.tgcom24.mediaset.it

Per il Primo Maggio il centro storico di Lipari è stato tappezzato di manifesti con la scritta "Cercasi schiavo". Un messaggio provocatorio, nel giorno della Festa del Lavoro, per denunciare presunte violazioni contrattuali nel settore turistico. Nel manifesto si legge: "Per la stagione estiva 800 euro al mese, 10 ore al giorno, no Tfr. Contratto irregolare o stipendio a nero. Giorno libero? Ah ah!"

"Gli interessati - si legge ancora sul manifesto - sono invitati a confrontarsi con i loro colleghi, ad attivare solidarietà, a organizzarsi e a far valere i propri diritti. Buon 1° Maggio".

