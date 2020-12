“CERCATE DI INDURLA A FARE QUALCOSA DI SBAGLIATO, COSÌ LO PRENDO STO COME PRETESTO PER MANDARLA VIA” – GLI AUDIO DELLA DIRIGENTE DELL’ASILO DOVE LAVORAVA LA MAESTRA 22ENNE LICENZIATA PER LE FOTO E I VIDEO HOT PUBBLICATE DAL FIDANZATO SULLA CHAT DEL CALCETTO: “CE L’HO A MORTE CON LEI E NON VOGLIO NEMMENO VEDERLA” – LA RAGAZZA HA PROVATO A SPIEGARLE DI ESSERE LEI LA VITTIMA, E LA PRESIDE…

Simona Lorenzetti per www.corriere.it

REVENGE PORN 4

«Non darà le dimissioni: cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato così lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi ‘sta cortesia, io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non voglio nemmeno vederla».

A parlare è la direttrice dell’asilo nido in cui lavorava la giovane maestra licenziata perché il fidanzato aveva diffuso alcune sue immagini hot sulla chat del calcetto. La voce della dirigente scolastica è racchiusa in un file audio – tratto dal gruppo WhatsApp dell’asilo - ascoltato in Tribunale nel corso del processo in cui la donna (difesa dall’avvocato Valentina Zancan) è accusata di diffamazione e violenza privata.

REVENGE PORN

Nello stesso procedimento è sotto accusa anche la mamma di un bimbo che frequentava il nido e che a sua volta avrebbe fatto circolare le foto intime della maestra.

Sono due i messaggi vocali che la direttrice invia alle colleghe del nido dopo aver saputo che la giovane educatrice – all’epoca 22enne - non era più disponibile a firmare le dimissioni. Il tono di voce e il linguaggio usati dall’imputata rivelano il clima di tensione e rancore che si respirava al nido.

revenge porn

Ma soprattutto raccontano come la direttrice avesse in mente di liberarsi della maestra: doveva essere mandata via a «tutti i costi» perché c’era in gioco il buon nome dell’asilo. Quindi, doveva essere «indotta in errore», magari affidandole i bambini più vivaci o mettendola in difficoltà con i turni di lavoro. In questo contesto assume un valore anche la scansione temporale degli eventi.

Il 26 marzo del 2018 la vittima (assistita dai legali Dario Cutaia e Domenico Fragapane) scopre da un’amica che l’ex aveva pubblicato sulla chat dei compagni di calcio diverse immagini che la ritraevano in pose erotiche. Il giorno dopo – il 27 marzo - incontra in un bar la preside dell’asilo e le confida quanto accaduto.

revenge porn roma 3

La direttrice la invita a licenziarsi, accusandola di essere «incompatibile con il lavoro di educatrice». Aggiungendo che «se avesse dato spontaneamente le dimissioni», lei «non avrebbe avvisato le altre strutture». Viceversa, «avrebbe avuto un marchio per tutta la vita». In un primo momento, la giovane rimane ferma sulle proprie posizioni. Ma poi la direttrice la convoca a un incontro con le colleghe, «sottoponendola a una gogna pubblica».

revenge porn

Inutili i tentativi della ragazza di spiegare di essere lei la vittima. E così rassegna le dimissioni. Il 29 marzo, dopo essersi consultata con un legale, la maestra decide però di non convalidarle. Poco dopo aver ricevuto la comunicazione, la direttrice invia due messaggi vocali alle altre insegnanti. E spiega che la ragazza rientrerà al lavoro. Ma poi aggiunge: «Sarà una guerra molto dura e vedremo se andrà avanti o no. Ci vuole portare tutti in tribunale. Ho paura che lei prenda qualsiasi pretesto per danneggiarci». E ancora: «Non darà le dimissioni: cercate di indurla a farla qualcosa di sbagliato così lo prendo come pretesto per mandarla via. Ce l’ho a morte con lei e non voglio nemmeno vederla».

revenge porn revenge porn 9