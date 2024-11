“CERCAVAMO UNA FONTANA E ABBIAMO TROVATO UN CANTIERE” – I TURISTI A ROMA DELUSI E CONFUSI PER LA PASSERELLA INSTALLATA SULLA FONTANA DI TREVI IN FASE DI RESTAURO, PER CONSENTIRE DI VEDERE DA VICINO L’OPERA DI NICOLA SALVI – NON TUTTI I VISITATORI HANNO CAPITO BENE COME FUNZIONA LA “BAGNAROLA” INSTALLATA DAVANTI ALLA FONTANA, TANTO CHE LE MONETE CONTINUANO A PIOVERE NELLA VASCA SVUOTATA – UN “ERRORE” CHE PUÒ COSTARE CARO, VISTO CHE CHI SBAGLIA LA MIRA RISCHIA MULTE DA 50 A 300 EURO…

Estratto dell’articolo di Andrea Arzilli per il “Corriere della Sera”

passerella sulla fontana di trevi 3

Quanto costa un desiderio? A Roma — con la fontana di Trevi in fase di restauro, visitabile «da una prospettiva inedita e spettacolare» solo percorrendo una passerella appena montata […] può costare caro, da 50 a 300 euro: a tanto ammonta la multa per il mancato rispetto del nuovo Regolamento comunale.

«Tirare le monetine dalla passerella nella fontana senz’acqua è vietato, abbiamo messo una piccola vasca per chi vuole farlo», dice il sindaco Roberto Gualtieri durante l’inaugurazione del percorso sospeso — una struttura di tubi innocenti sulla quale, oltre a lanciare monete, non si può né mangiare né fumare — […] che resisterà giusto il tempo del restauro per essere smontata prima dell’inizio del Giubileo, il 24 dicembre.

la piscinetta sulla fontana di trevi

Così, […] monetine e desideri devono finire in una piscinetta allestita dal Campidoglio sui gradoni della scalinata di fronte alla fontana. Non a tutti i romani è piaciuta appena l’hanno vista.

E non tutti i turisti finora hanno capito bene come funziona il nuovo sistema, tanto che le monete continuano a piovere nella fontana svuotata e cantierizzata, anche mentre i restauratori sono all’opera e il sindaco è sulla passerella. […]

passerella sulla fontana di trevi 5

In occasione dell’inaugurazione, sulla passerella — aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21, mentre il lunedì e il venerdì dalle 11 —, i primi turisti, alcuni incuriositi dalla novità e altri «dispiaciuti perché cercavamo una fontana e abbiamo trovato un cantiere», entrano lentamente. «Troppo lentamente», secondo la vigilanza Zètema che chiede ai visitatori di accelerare, svelando la procedura per le visite: sulla passerella si sale al massimo in 130 e a passo veloce per evitare che la fila, già un serpentone alla prima apertura, si allunghi creando un ingorgo.

la piscinetta alla fontana di trevi 4

Sono le prove generali del contingentamento di piazza Trevi che, dopo una fase di sperimentazione, potrebbe portare il Campidoglio a fissare un ticket «simbolico» di 1 o 2 euro per visitare la fontana dal bordo del bacino. «Il biglietto? Quello che abbiamo deciso di fare adesso è il contingentamento: con buon senso, per poter meglio vedere la fontana, poi valuteremo cosa fare», spiega Gualtieri. Anche perché in giunta non tutti gli assessori sono d’accordo sul far pagare un ticket. E anche i commercianti di zona hanno protestato, un po’ per la paura che i tubi possano rovinare i marmi, ma di certo anche per il timore che un eventuale numero chiuso (e forse a pagamento) rischi di penalizzarli. […]

