“CHARLIE È TORNATO A CASA PIENO DI SÉ PER IL FATTO DI ESSERE UN MEMBRO DEI ROLLING STONES. COSÌ GLI HO FATTO PULIRE IL FORNO” – È MORTA A 84 ANNI SHIRLEY ANN SHEPHERD, MOGLIE DI CHARLIE WATTS, IL BATTERISTA DELLA BAND SCOMPARSO UN ANNO FA – NEGLI ANNI IN CUI IL MANTRA ERA “FARESTE USCIRE VOSTRA FIGLIA CON UN ROLLING STONE?”, IL VERO SCANDALO FU IL LORO MATRIMONIO, CHE DOVETTERO TENERE SEGRETO PER UN PO’ PER NON DANNEGGIARE LA BAND – POI 57 ANNI INSIEME E UNA SOLA CRISI A CAUSA DELLA… - VIDEO

Da www.rainews.it

shirley ann shepherd charlie watts 9

Tony King, amico della coppia e padrino della figlia Seraphina, ricorda la lettera che Shirley gli scrisse quando erano in tournée in America, all'epoca di Altamont nel 1969, citata in “Charlie's Good Tonight: the Authorised Biography of Charlie Watts” di Paul Sexton: con lei accanto il batterista della “più grande band di rock and roll” del mondo non poteva montarsi la testa.

Shirley Ann Shepherd, scultrice e rinomata allevatrice di cavalli arabi è morta all’età di 84 anni, a poco più di un anno dalla scomparsa del marito: "Shirley è morta serenamente venerdì 16 dicembre a Devon dopo una breve malattia circondata dalla sua famiglia", ha annunciato lunedì la famiglia.

shirley ann shepherd charlie watts 6

Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones, è stato tra i primi a ricordarla sui suoi profili social: "Ci mancherai tantissimo, ma ti consoli il fatto che sei riunita con il tuo amato Charlie”.

Shirley, nata a Londra nel 1938, studiava scultura al Royal College of Art all’inizio degli anni Sessanta quando incontrò per la prima volta il batterista appassionato di jazz che ancora non si era unito alla band di Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones ma frequentava e suonava nel giro di locali della Swinging London che proponevano la musica d’oltreoceano.

shirley ann shepherd charlie watts 5

In una band passata alla storia per la cattiva fama dei cinque ragazzacci – “Fareste uscire vostra figlia con un Rolling Stone?” era il mantra dei tabloid all’epoca – l’unico vero scandalo nella vita di coppia di Shirley e Charlie fu proprio la decisione di sposarsi.

I due si frequentavano già all'inizio del 1963 e si sposarono l'anno successivo, proprio quando la band si era affermata come principale rivale dei Beatles sulla scena musicale inglese. I matrimoni delle star del pop e del rock all’epoca non erano considerati un buon affare per la promozione e un deterrente per il gradimento delle giovanissime fan.

shirley ann shepherd charlie watts 4

Lo sapeva bene Charlie che non informò gli Stones ma soprattutto l’allora manager della band, Andrew Loog Oldham, il principale artefice dell’immagine ribelle del gruppo. Sempre nella biografia autorizzata di Sexton si legge che il batterista inizialmente negò le notizie sul suo matrimonio, dicendo al Daily Express che "avrebbe danneggiato molto la mia carriera se la storia si fosse diffusa". Ma Shirley vuotò volentieri il sacco dicendo che non potevano "sopportare di vivere ancora separati". Il matrimonio è durato 57 anni, fino alla morte del marito nel 2021.

L’unico momento di crisi alla metà degli anni Ottanta quando è stato il turno di Charlie a combattere con la dipendenza dall’eroina proprio quando anche la band sembrava sul punto di sciogliersi. Un periodo che, racconterà in seguito, gli è quasi costato il matrimonio.

shirley ann shepherd charlie watts 3

Quando Charlie Watts non era in tour o in sala di registrazione si rifugiava nella tenuta familiare del XVI secolo nel Devon, dove la coppia era più nota per i loro cavalli arabi e per il dare ospitalità agli animali abbandonati che per il posto di rilievo del batterista nella storia del rock.

Una vita domestica che la loro unica figlia Seraphina una volta ebbe a comparare a quella rappresentata in "The Osbournes", il reality show dei primi anni 2000 che seguiva la vita della famiglia del cantante dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne: “I miei genitori erano un po' gli Sharon e Ozzy del Devon. Quando ho visto quella trasmissione ho pensato: 'Oh mio Dio'. Camminava per casa dicendo 'Shirleyyy'”.

shirley ann shepherd charlie watts 10 shirley ann shepherd charlie watts 1 shirley ann shepherd charlie watts 2