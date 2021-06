“CHE CASINO… CHE CASINO” - L’AUDIO DELLA TELEFONATA DEL 118 AI CARABINIERI DI VERBANIA DOPO L'INCIDENTE ALLA FUNIVIA DI STRESA: “È CADUTA UNA CABINA, IN CIMA AL MOTTARONE. NON SAPPIAMO ESATTAMENTE DOVE. ALL’INTERNO CI SONO ALMENO SEI PERSONE, SICURAMENTE GRAVISSIMI. VAI VERSO STRESA, APPENA SO ALTRE NOTIZIE TI DICO…” – VIDEO

funivia del mottarone 3

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - "E' caduta una cabina della funivia di Stresa, in cima al Mottarone. Stiamo mandando tutti i mezzi che riusciamo a recuperare...." Sono passate da poco le 12 di domenica 23 maggio quando l'operatore del 118, una donna, comunica con queste parole quanto è appena accaduto ai carabinieri di Verbania.

strage funivia del mottarone 2

"In cima al Mottarone... non sappiamo esattamente dove. All'interno ci sono almeno sei persone, sicuramente gravissimi....", aggiunge la donna che non perde mai la calma, lasciandosi andare soltanto a un "che casino... che casino...", a metà della conversazione, resa nota dal sito del quotidiano La Stampa.

incidente funivia stresa mottarone

" Verbania, carabinieri" risponde all'operatrice del 118 il militare dell'Arma. "Stiamo mandando mezzi a Stresa, non so se vi hanno detto", aggiunge la donna, che poi si interrompe per avere informazioni più precise. Una pausa che il militare utilizza per allertare le prime pattuglie. "Vai verso Stresa, appena so altre notizie ti dico. Al momento so che è caduta una cabina della funivia ma non so dove. Un attimo che ho il 118 in linea", aggiunge il carabiniere, che con grande professionalità mantiene la calma nonostante il momento concitato per garantire soccorsi immediati alle persone coinvolte nell'incidente.

i forchettoni alla funivia del mottarone nel 2014 il video della tv tedesca zdf

"Pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco, non sappiamo di preciso dove, pare non sia raggiungibile via terra", riprende l'operatrice del 118. Poi la telefonata si interrompe: "La devo salutare perché devo gestire tutto l'intervento", dice l'addetta del 118. "Appena possibile mi fate sapere l'altezza?", è la preoccupazione del carabiniere.

funivia stresa mottarone 9 FUNIVIA DEL MOTTARONE - SECONDO FORCHETTONE LA FUNIVIA STRESA MOTTARONE PIENA CON I FRENI DISATTIVATI