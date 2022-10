“CHE CI PIACCIA O NO, LA CRIMEA È VISTA DA PUTIN COME PARTE DELLA RUSSIA” – MUSK FA INCAZZARE ZELENSKY CON L'ENNESIMO TWEET NON RICHIESTO IN CUI SI IMPROVVISA ESPERTO DI GEOPOLITICA, E PROSPETTA SCENARI APOCALITTICI: “SE LA RUSSIA SI TROVA DI FRONTE ALLA SCELTA DI PERDERE LA CRIMEA O DI USARE ARMI NUCLEARI SUL CAMPO DI BATTAGLIA, SCEGLIERÀ QUEST'ULTIMA. E SE NOI RISPONDIAMO, LORO CI BOMBARDERANNO E AVREMMO LA TERZA GUERRA MONDIALE…”

Estratto dell'articolo di www.ilmessaggero.it

ELON MUSK

«Che ci piaccia o no, la Crimea è assolutamente vista dalla Russia come una parte fondamentale della Russia» scrive Musk in un commento datato 17 ottobre «La Crimea è anche di fondamentale importanza per la sicurezza nazionale per la Russia, poiché è la loro base navale meridionale.

Dal loro punto di vista, perdere la Crimea è come perderele Hawaii e Pearl Harbor per gli Stati Uniti». E ancora: «Se la Russia si trova di fronte alla scelta di perdere la Crimea o di usare armi nucleari sul campo di battaglia, sceglierà quest'ultima» scrive in un ultimo tweet dove si spinge a teorizzare lo scoppio di una possibile terza guerra mondiale: «Abbiamo già sanzionato/tagliato via la Russia in ogni modo possibile, quindi cos'hanno ancora da perdere? Se rispondiamo con armi nucleari alla Russia, loro ci bombarderanno e poi avremo la terza guerra mondiale».

PUTIN ZELENSKY

Le parole di Musk non piacciono agli ucraini, Zelensky infatti rivendica la Crimea come parte integrante dell'Ucraina. Per Putin lo stato della penisola sul Mar Nero occupata dalla Russia dal 2014 non è in discussione e non è parte dei negoziati. Per Musk però sarebbe meglio concentrarsi su altri punti negoziali abbandonare ogni pretesa con Mosca su questa regione, in quanto è strategica per l'accesso al Mar Nero dove si trova la flotta russa.

elon musk elon musk 1

putin zelensky vladimir putin volodymyr zelensky MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY volodymyr zelensky MEME ZELENSKY PUTIN Musk allo stabilimento Tesla Germania elon musk